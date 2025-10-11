Accidente mortal
Muere un conductor en Rupià (Girona) en un choque frontal entre dos turismos
El accidente se ha producido sobre las 13:30 horas en el punto kilométrico 2,4 de la GI-642 a la altura de Rupià
El conductor de un turismo ha muerto y dos personas han resultado heridas este sábado a consecuencia del choque frontal en el que se ha visto involucrado en el municipio gerundense de Rupià, ha informado el Servei Català de Trànsit.
El accidente ha ocurrido por causas que ahora se investigan sobre las 13:30 horas en el kilómetro 2,4 de la carretera GI-642 a su paso por Rupià.
A consecuencia del impacto de dos turismo, el conductor de uno de los coches ha muerto, mientras que otras dos personas han sido evacuadas en estado menos grave por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al hospital Josep Trueta de Girona.
El accidente, indica Trànsit, ha obligado a cortar momentáneamente la vía para los dos sentidos de la marcha.
Por este accidente han trabajado los efectivos de cinco patrullas de los Mossos, de tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y de un helicóptero y cuatro ambulancias del SEM.
Con esta nueva víctima, son ya 118 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año.
