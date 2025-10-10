Investigación
Detenido por violar en su hija de 8 años en Madrid junto a dos hombres
La madre de la menor dio el aviso a la policía
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.
El arresto tuvo lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.
Los arrestados son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.
