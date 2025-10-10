Las falsas vacunas: la estafa que denuncia Salut en Catalunya y cómo evitarla

Sucesos
La era digital en la que vivimos tiene su parte positiva, pero también otra negativa: con el auge de los trámites y las consultas por internet, los delitos informáticos han aumentado considerablemente.
De hecho, como indica el Balance de criminalidad en España del primer semestre de 2025, la cibercriminalidad representa el 17,5% de toda la delincuencia registrada. Es más, en apenas nueve años, las estafas informáticas conocidas en el año 2024 crecieron un 488,3% sobre las registradas en 2016.
Además, en 2023 Catalunya se posicionó como la tercera comunidad autónoma con más ciberdelitos registrados, solo por debajo de Andalucía y la Comunidad de Madrid.
Nueva estafa en Catalunya
Ahora, en Catalunya circula una nueva estafa que está afectando a gran parte de la población. Se trata de un ciberdelito relacionado con las campañas de vacunación contra la gripe y el covid, donde los delincuentes se hacen pasar por el Ministerio de Sanidad para contactar con las víctimas -vía llamada o sms- y sonsacarles así sus datos personales. En algunos casos también se comunican con los usuarios para, supuestamente, renovar la tarjeta sanitaria.
Desde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han hecho un comunicado oficial para avisar de que se trata de una estafa para hacerse con información personal de las víctimas.
Fecha y hora para la vacunación
Como informa la Generalitat, la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid dará comienzo este lunes 13 de octubre y se extenderá hasta marzo de 2026. Sin embargo, para los grupos de riesgo se avanzó a finales de septiembre.
Para pedir fecha y hora para la vacunación es necesario hacerlo a través de la aplicación o página web de La Meva Salud, o yendo presencialmente al centro de atención primaria.
Este año, las dos vacunas se suministrarán por separado con el objetivo de una mejor adaptación a la situación epidemiológica de cada virus. Las inyecciones se recomiendan especialmente para las personas mayores y profesionales de la salud.
Cómo evitar las ciberestafas
Ante el incremento de los delitos digitales, es importante saber cómo actuar para evitar ser víctimas de una estafa.
Si recibes un mensaje de texto de una fuente desconocida, no respondas ni hagas clic en ningún enlace. Si tienes dudas, comunícate directamente con la empresa o la organización, nunca respondiendo directamente al sms.
Además, es importante verificar la autenticidad del mensaje antes de acceder a links o proporcionar información.
Denuncia el delito
También es conveniente mantener el sistema operativo del teléfono, el ordenador o la tablet actualizado, ya que, con cada actualización, los desarrolladores añaden nuevas barreras de seguridad.
En caso de recibir una llamada, debemos colgar si parece sospechosa y no acceder a supuestas peticiones urgentes que puedan esconder algún engaño.
Por otro lado, si ya has sido víctima de una ciberestafa, puedes interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría, a través de sus diferentes portales web o vía correo electrónico.
