En la avenida Matadepera
Los Mossos d'Esquadra detienen a una mujer por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell
La mujer, que ya había sustraído dinero al señor mayor años atrás, trató de sacar dinero con su tarjeta
Unos 100 aparcamientos y cámaras de seguridad renovarán un "degradado" eje del norte de Sabadell
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a una mujer de 28 años por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell. El incidente tuvo lugar el 7 de octubre, cuando, sobre las 11:00 h, una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana vio a una joven que acompañaba a un hombre mayor que caminaba con dificultad hacia un banco en la avenida Matadepera de Sabadell.
Una vez dentro, la mujer se dirigió a la ventanilla para intentar retirar dinero con la tarjeta del hombre, pero no pudo, ya que la tarjeta era de otra entidad. Al cabo de un rato, ambos volvieron a la misma sucursal, pero esta vez tampoco pudieron retirar dinero.
Los agentes los detuvieron y contactaron por teléfono con el hijo del hombre, quien les contó que años atrás la misma mujer había usurpado la tarjeta de su padre y retirado 3.500 euros sin su consentimiento. Por este motivo, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de estafa.
