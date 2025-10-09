Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la avenida Matadepera

Los Mossos d'Esquadra detienen a una mujer por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell

La mujer, que ya había sustraído dinero al señor mayor años atrás, trató de sacar dinero con su tarjeta

Unos 100 aparcamientos y cámaras de seguridad renovarán un "degradado" eje del norte de Sabadell

Mossos d'Esquadra.

Mossos d'Esquadra.

ACN

ACN

Sabadell
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a una mujer de 28 años por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell. El incidente tuvo lugar el 7 de octubre, cuando, sobre las 11:00 h, una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana vio a una joven que acompañaba a un hombre mayor que caminaba con dificultad hacia un banco en la avenida Matadepera de Sabadell.

Una vez dentro, la mujer se dirigió a la ventanilla para intentar retirar dinero con la tarjeta del hombre, pero no pudo, ya que la tarjeta era de otra entidad. Al cabo de un rato, ambos volvieron a la misma sucursal, pero esta vez tampoco pudieron retirar dinero.

Los agentes los detuvieron y contactaron por teléfono con el hijo del hombre, quien les contó que años atrás la misma mujer había usurpado la tarjeta de su padre y retirado 3.500 euros sin su consentimiento. Por este motivo, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de estafa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  4. El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació

La UB se coloca como la mejor universidad de toda España en el World University Rankings

La UB se coloca como la mejor universidad de toda España en el World University Rankings

DIRECTO UCRANIA | "Evacuación obligatoria" de familias con niños en varias zonas de Kramatorsk

DIRECTO UCRANIA | "Evacuación obligatoria" de familias con niños en varias zonas de Kramatorsk

Descubren una vulnerabilidad que deja expuestos a los hackers los datos de entrenamiento de los modelos de IA

Descubren una vulnerabilidad que deja expuestos a los hackers los datos de entrenamiento de los modelos de IA

DIRECTO GAZA | Primera fase de la tregua, pendiente del Gobierno de Israel

DIRECTO GAZA | Primera fase de la tregua, pendiente del Gobierno de Israel

Cuatro detenidos por intentar desalojar ilegalmente un piso en Barcelona

Cuatro detenidos por intentar desalojar ilegalmente un piso en Barcelona

Amancio Ortega compra las oficinas de Banco Sabadell en Miami

Amancio Ortega compra las oficinas de Banco Sabadell en Miami

Juli Soler, el médium

Juli Soler, el médium

El Govern pide más puntos de conexión eléctrica en Barcelona, Reus y Lleida por seguridad y para la pequeña industria

El Govern pide más puntos de conexión eléctrica en Barcelona, Reus y Lleida por seguridad y para la pequeña industria