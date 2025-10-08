En Sant Antoni
Roba un móvil en Barcelona mientras la víctima hace una videollamada y lo detienen por una captura de pantalla de su cara
Una patrulla de la Guardia Urbana pudo identificar al sospechoso gracias a la imagen
Lo normal es que los hurtos sean ante un despiste y no hay uno mayor que estar concentrado conversando con un familiar o un amigo por videollamada. El problema es que si un ladrón da con un usuario hábil con las nuevas tecnologías puede dejar un rastro que la policía no duda en seguir hasta el sospechoso.
Así ha ocurrido sobre la 1 de la pasada madrugada en el barrio de Sant Antoni de Barcelona. Un hombre ha hurtado un teléfono móvil mientras la víctima hacía una videollamada por la calle. El sospechoso aprovechó que estaba despistada para arrebatarle el terminal de la mano y escapar corriendo.
Sin embargo, la interlocutora de la víctima pudo hacer una captura de pantalla con la cara del ladrón antes de que apagara el teléfono móvil. Esa imagen fue fundamental, ya que la mujer la envió a otro acompañante de la víctima que se la mostró a una patrulla de la Guardia Urbana que la atendió.
También les ofreció una descripción del caco. De esta forma, los agentes pudieron identificar al sospechoso y tras una búsqueda por Ciutat Vella lo encontraron un rato después cuando iba en bici por el Raval.
Después de perseguirlo, consiguieron detenerlo por el robo del móvil, aunque no llevaba el terminal encima cuando lo atraparon. La próxima vez puede que el ladrón tenga más educación y no interrumpa la videollamada para no dejar tantas pistas a los policías.
