La mujer del acusado de violar a su hija de 21 años en Lleida lo denuncia por maltrato

Nueva denuncia contra el vecino de Lleida de 40 años investigado por violar a su hija de 21 en plena calle y ante su otro hijo de 8 años. La mujer del sospechoso lo ha denunciado por maltratos habituales que habrían tenido lugar cuando residían en su país de origen, Colombia, según adelantó el diario Segre. La víctima explicó que desconocía las agresiones sexuales a su hija pero relató esos episodios de malos tratos que había sufrido.

Por otro lado, el juzgado de violencia sobre la mujer ha juzgado al sospechoso después de que este martes por la mañana intentase ponerse en contacto con su hija pese a que desde el lunes tuviese una orden de alejamiento de 200 metros de ella. El juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida lo dejó en libertad con esta medida cautelar que él incumplió a las pocas horas.

SIn embargo, este miércoles se ha juzgado al hombre por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. El acusado ha reconocido los hechos en el juicio rápido celebrado, por lo que la magistrada ha dictado una sentencia de conformidad y le ha impuesto 4 meses de prisión. Al no tener antecedentes, esta pena ha quedado suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir.

En caso de que el condenado cometa un nuevo delito, como acercarse a su hija o comunicarse con ella, ingresará en prisión provisional.

Abuso sexual reiterado

La madrugada del pasado domingo, una patrulla de la Guardia Urbana de Lleida localizó a una pareja teniendo relaciones sexuales en la plaza de la Llotja de Lleida. Al acercarse descubrieron que habían consumido mucho alcohol y la mujer les dijo que su padre la estaba forzando. Cerca había un menor de 8 años que era hijo y hermano de acusado y víctima.

Los agentes detuvieron al hombre y lo llevaron ante los Mossos d'Esquadra, que investigan si estas agresiones sexuales han pasado más veces, tal y como explicó la víctima. Aseguró que su padre la emborrachaba para abusar de ella. La policía dejó al menor con su madre.

El pasado lunes, el juzgado impuso al sospechoso la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y comunicarse con ella. El martes, el hombre habría intentado verse de nuevo con su hija y un vecino lo sorprendió en el portal de su vivienda. Por eso, los Mossos lo detuvieron por segunda vez por rotura de una medida cautelar.