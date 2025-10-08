Detenido el presidente de una asociación cannábica de Cerdanyola por traficar con marihuana y hachís

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en Cerdanyola del Vallès detuvieron el pasado lunes al presidente de una asociación cannábica de esta localidad, de 44 años, y a una trabajadora de 63 por los delitos de tráfico de drogas y pertenecer a grupo criminal. La investigación comenzó tras recibir los Mossos una llamada anónima en la que les indicaban que en este club se traficaba con marihuana y hachís.

Según la normativa vigente, en las asociaciones de cannabis sólo pueden entrar socios mayores de edad y la marihuana que les suministran deben consumirla en el interior del local y no pueden sacarla fuera. Los investigadores corroboraron las sospechas iniciales, ya que detectaron a mucha gente que entraba y salía al poco rato con la marihuana o hachís que acababan de comprar.

El 6 de octubre llevaron a cabo una entrada y registro bajo mandamiento judicial en la que se detuvo al presidente ya una trabajadora de la asociación. También intervinieron cigarrillos de marihuana, 2,4 kg de cogollos de marihuana, 600 gramos de hachís y 1.030 euros en efectivo. Los dos detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar en comisaría