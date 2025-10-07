Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COLAPSO EN LA CALLE HILERAS

El susto de María, la vecina de la calle Arenal tras el derrumbe en el edificio en Ópera: “Me he puesto a rezar por los obreros”

"Me he encontrado con el amigo de uno de los operarios, que estaba dentro del edificio en rehabilitación"

Sanitarios y trabajadores de emergencias en las inmediaciones donde se ha derrumbado un edificio en obras.

Sanitarios y trabajadores de emergencias en las inmediaciones donde se ha derrumbado un edificio en obras. / Alejandro Martinez Velez

Pablo Tello

Madrid
María no da crédito. No quiere mirar, pero tampoco ir a casa. Ella es vecina de la calle Arenal, próxima al derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, en el barrio de Ópera. “Me he encontrado con el amigo de uno de los operarios, que estaba dentro del edificio en rehabilitación. Me ha dicho que prácticamente estaban todos heridos. Su amigo le ha contactado desde dentro, atrapado. Yo me he puesto a rezar por ellos”. La vecina asegura que hay al menos cuatro trabajadores desaparecidos: “El estaba en otra obra y su amigo, que seguía dentro, le ha dicho que no había supervivientes”.

Maria cuenta que las ambulancias apenas se han movido desde que han llegado, segundos después del derrumbe: “Supongo que siguen buscando, ya que apenas se han movido dos de las más de diez que han venido”.

Marjorie trabaja en El Cogollo de la descarga, un restaurante ubicado en la parte baja del número 8 de la calle Hileras. “Me he librado de milagro. Yo estaba en el supermercado y cuando he vuelto he visto todo derrumbado. La policía pudo sacar a mis dos jefe, pero no sabemos nada de mi jefa. Estoy buscándola”. El edificio, en construcción, contaba con seis plantas y un garaje: “Creo que eran oficinas, pero no se si vive alguien en la parte alta. No se donde están mis compañeros, nos han evacuado por diferentes zonas. Nos han dicho que no nos acerquemos”. La joven asegura que han salido algunos obreros, pero hay varias personas dentro: “He escuchado que una de las desaparecidas es una arquitecta, que estaba en el sótano en el momento del derrumbe. Había ido al baño”.

El momento del derrumbe

El forjado de un edificio en obras por rehabilitación en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Hay al menos cuatro obreros desaparecidos y diez heridos, varios con contusiones y al menos uno granve con una pierna rota, tal y como ha indicado Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Además, Emergencias Madrid ha informado de que "los trabajadores echan en falta a algunos compañeros". Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona y buscan a varias personas desaparecidas.

