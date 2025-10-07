El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir

Son especialistas en «marisco congelado y productos secos». Así se anuncia, en grafía china y española, un supermercado asiático ubicado en la calle Barcelona, perpendicular al Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo que se esconde entre sus estanterías y en los congeladores dista mucho del reclamo que se puede leer en el cartel de su fachada. Venden marisco, sí, pero caducado desde hace años, sin etiquetar y sin poder realizarle la trazabilidad. También legumbres, especias, conservas, batidos, galletas y pescado podrido y en mal estado. En total, 7.569 productos alimenticios que la Guardia Civil ha decomisado y que suponían un riesgo sanitario.

Los agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, tras un nuevo aviso ciudadano del estado de los comestibles que suministraban, realizaron una visita al establecimiento para poder llevar un control del funcionamiento del negocio. No era la primera vez que lo pisaban: en abril del año pasado, localizaron 6.000 alimentos no aptos para el consumo humano, algunos caducados desde 2019.

En esa intervención, como en la actual, hallaron carnes de vacuno y aves casi necrosados y podridos y congelados; la mayoría con etiquetado chino. El tema se puso entonces en conocimiento del Área de Salud Pública el Gobierno de Canarias, que determinó que los víveres suponían un «perjuicio» para la salud pudiendo producir en caso de ingesta «dolor de cabeza, diarreas, fiebre, náuseas y vómitos». La Dirección General de Salud Pública fue la responsable de imponer la sanción correspondiente pero, pese a esto, el portón de acceso a este supermercado de los horrores siguió abierto cada día.

Reincidentes

Año y medio después, tras recibir noticias —gracias a la colaboración ciudadana— de que los alimentos volvían a no ser aptos, los agentes regresaron al local, donde comprobaron que, efectivamente, el bazar comercializaba productos caducados y en mal estado. «Volvieron a poner en grave peligro la salud de todas las personas que compraban los productos», afirma la Guardia Civil.

En esta ocasión, los agentes precintaron un total de 575 artículos cuya fecha de consumo ya había vencido que estaban sin etiquetados en idioma castellano (solo en chino), tales como legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado y marisco. Algunos de los artículos no son habituales en España, como el conocido como pez cinturón, sable o tajalí, que se acumulaba podrido en una de las neveras.

Ante lo acaecido, los agentes informaron al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias de lo ocurrido, para que tome medidas pertinentes sobre el local, haciendo especial hincapié en su reincidencia. En todas las veces que se ha personado, la Guardia Civil ha sacado del mercado 7.569 productos alimenticios caducados.