Roban un reloj de 350.000 euros en el Born y acaban detenidos tras huir en patinete

Nuevo robo de un reloj de lujo en el centro de Barcelona. El pasado sábado por la tarde una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona que estaba por el paseo de Colón escuchó gritos y vio a tres hombres huyendo: dos iban en un patinete y otro corriendo.

Tras avisar a otras patrullas, los agentes los persiguieron por las callejuelas del Born hasta que lograron atrapar a los tres ladrones. Habían robado un reloj valorado en 350.000 euros, tal y como había indicado a la patrulla la víctima que, junto a sus acompañantes, dieron la voz de alarma.

Los agentes recuperaron el reloj de lujo y se lo devolvieron a su propietario. También descubrieron que el robo con violencia lo habían cometido 5 personas, que inmovilizaron a la víctima y le quitaron el reloj causándole daños en el brazo, aunque sólo pudieron atrapar a tres de los sospechosos, los que habían visto huir. Tuvieron la mala suerte de encontrarse de cara con una patrulla de la Urbana que activó el dispositivo policial para detenerlos.