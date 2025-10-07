Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Roban un reloj de 350.000 euros en el Born y acaban detenidos tras huir en patinete

La Guardia Urbana de Barcelona recuperó el objeto de lujo y lo entregó a sus propietarios

Así fue el robo de un reloj de lujo de 500.000 euros en Barcelona: ocurrió en el Port Olímpic y todavía no ha aparecido

Imagen de un detenido por la Guardia Urbana

Imagen de un detenido por la Guardia Urbana / GUBBarcelona

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nuevo robo de un reloj de lujo en el centro de Barcelona. El pasado sábado por la tarde una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona que estaba por el paseo de Colón escuchó gritos y vio a tres hombres huyendo: dos iban en un patinete y otro corriendo.

Tras avisar a otras patrullas, los agentes los persiguieron por las callejuelas del Born hasta que lograron atrapar a los tres ladrones. Habían robado un reloj valorado en 350.000 euros, tal y como había indicado a la patrulla la víctima que, junto a sus acompañantes, dieron la voz de alarma.

Los agentes recuperaron el reloj de lujo y se lo devolvieron a su propietario. También descubrieron que el robo con violencia lo habían cometido 5 personas, que inmovilizaron a la víctima y le quitaron el reloj causándole daños en el brazo, aunque sólo pudieron atrapar a tres de los sospechosos, los que habían visto huir. Tuvieron la mala suerte de encontrarse de cara con una patrulla de la Urbana que activó el dispositivo policial para detenerlos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  3. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  6. Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
  7. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  8. El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones

Trump tilda a Greta Thunberg de "alborotadora" y dice que "debería ver a un médico"

Trump tilda a Greta Thunberg de "alborotadora" y dice que "debería ver a un médico"

A prisión por conducir ebrio y drogado y provocar un accidente mortal en Tarragona

A prisión por conducir ebrio y drogado y provocar un accidente mortal en Tarragona

Cuando la luz escribe: el teclado que se alimenta del día y la noche

Cuando la luz escribe: el teclado que se alimenta del día y la noche

Así suena “Érase una vez”, la canción de España para Eurovisión Junior 2025: escucha el tema completo

Así suena “Érase una vez”, la canción de España para Eurovisión Junior 2025: escucha el tema completo

El oro roza los 4.000 dólares: qué hay detrás del récord histórico y qué significa para inversores y bancos centrales

El oro roza los 4.000 dólares: qué hay detrás del récord histórico y qué significa para inversores y bancos centrales

Alfa Romeo actualiza la gama del Junior para 2026 y abre ya los pedidos

Alfa Romeo actualiza la gama del Junior para 2026 y abre ya los pedidos

Roban un reloj de 350.000 euros en el Born y acaban detenidos tras huir en patinete

Roban un reloj de 350.000 euros en el Born y acaban detenidos tras huir en patinete

El retrato del rey retrata a Salellas

El retrato del rey retrata a Salellas