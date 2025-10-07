Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja

Un joven de 31 años y nacionalidad sueca ha fallecido este martes a consecuencia de las graves heridas sufridas en un violento atropello tras el robo de un móvil ocurrido el pasado viernes en la localidad alicantina de Torrevieja, después de permanecer tres días en coma.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al diario información la investigación de este robo con violencia cometido en la vía pública de Torrevieja, el pasado viernes día 3 a las 4.05 horas de la madrugada en la calle Pedro Lorca, cerca del cruce con la calle Heraclio, en el centro de la ciudad.

La víctima, un varón de nacionalidad sueca de 31 años, tuvo que ser asistido en el mismo lugar de los hechos a causa de la violencia del atropello que se produjo después de que el joven y su acompañante fueran objeto del robo de un móvil. Fue ingresado en el Hospital Universitario de Torrevieja y después trasladado al Hospital General de Elche, donde falleció este martes a causa de las heridas graves sufridas en el atropello.

Según el relato de su pareja en redes sociales, ambos se encontraban en la acera de la calle Pedro Lorca de vuelta a su casa cuando a la altura de un salón de juegos un vehículo con cuatro o cinco ocupantes se paró. Desde la ventanilla uno de ellos preguntó por una dirección en La Zenia de Orihuela. En ese momento el joven sacó un móvil para comprobar la dirección. Cuando se acercó al vehículo se lo robaron. Intentó frustrar el robo al paso del coche y fue atropellado y arrastrado violentamente.

El cuerpo impactó contra la isla de contenedores ubicada en esa misma calle, en confluencia con la calle Heraclio. Resultó herido de gravedad. Según la misma fuente, tras dos jornadas en coma, ha fallecido en el Hospital General de Elche. El vehículo se dio a la fuga.

Los hechos están siendo investigados por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja. La familia de la víctima ha indicado que la última señal del localizador del móvil, un iPhone, lo ubicaba en la ciudad de Alicante.

El joven fallecido llevaba residiendo en España desde hace tres años. Como empresario, puso en marcha hace unos meses el restaurante hamburguesería Smashed Burger, en la avenida de Gregorio Marañón de la ciudad.

"Solo tenía 31 años un hombre lleno de vida, sueños y amor por su familia, sus amigos y su trabajo. Ahora yo, su compañera, junto a su madre, estoy en España con el corazón roto y una gran responsabilidad", señala su novia que pide ayuda para repatrición del cuerpo a su país.

Se trata de la segunda muerte violenta que se produce en el mismo tramo de la vía pública de la calle Pedro Lorca, ubicada en el centro del casco urbano, en los últimos meses. A principios de agosto falleció tiroteado un hombre miembro de un clan de la mafia turca en un ajuste de cuentas.