Un hombre que lanzaba piedras desde un puente en un pueblo de Barcelona hiere a una agente de los Mossos y causa destrozos en 4 coches

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para localizar a un hombre que la madrugada del sábado al domingo lanzó piedras desde un puente de la C-16, en Balsareny, y dejó herida a una agente de los Mossos d'Esquadra y tres coches destrozados. Según la policía, este domingo por la noche se ha vuelto a producir un incidente en la zona, cuando un coche ha recibido el impacto de una piedra, que no ha dejado heridos.

El primer incidente se produjo el sábado alrededor de la medianoche, cuando el hombre lanzó piedras a dos de los vehículos que en ese momento pasaban por la carretera, a la altura del kilómetro 69. Como consecuencia de este acto vandálico, los dos coches resultaron dañados, aunque a los Mossos no les consta que los conductores resultaran heridos.

Cuando una patrulla de los Mossos se desplazó hasta el lugar, los agentes también fueron apedreados. En este caso, una de las piedras impactó contra el lado del copiloto y rompió el cristal. A consecuencia del impacto, la agente de los Mossos que iba de copiloto resultó herida leve. Los Mossos han abierto una investigación para localizar al autor de los hechos, que logró escapar del lugar. No se descarta que haya más de una persona implicada.

Un nuevo incidente en la zona este domingo por la noche

Este domingo por la noche, alrededor de las once y media, los Mossos han vuelto a recibir otro aviso por un coche que ha recibido el impacto de una piedra en la misma zona. El incidente, que no ha dejado heridos, ha movilizado a la policía hasta el lugar, pero no había rastro del autor o autores.

Los sindicatos denuncian que se trata de un intento de homicidio

Según el sindicato SAP-FEPOL, los dos agentes de la patrulla que recibió el impacto de la piedra se encuentran bien. Aun así, señalan que la roca que rompió el cristal del copiloto estuvo a punto de impactar contra la agente, teniendo en cuenta que quedó encajada entre el reposacabezas y la pared del vehículo, tal como se observa en algunas imágenes facilitadas por el propio sindicato, en las que se ve una piedra de dimensiones considerables. En este sentido, califican los hechos como un intento de homicidio.