Vandalismo y delincuencia
Un hombre que lanzaba piedras desde un puente en un pueblo de Barcelona hiere a una agente de los Mossos y causa destrozos en 4 coches
Después de un primer incidente, el sábado por la noche, con un total de tres vehículos dañados, entre ellos una patrulla policial, este domingo por la noche otro turismo ha recibido el impacto de una roca
¿Qué es el 'surfer subway', el reto de Tiktok que ha matado a dos niñas en el metro de Nueva York?
Roban un reloj de 350.000 euros en el Born y acaban detenidos tras huir en patinete
Laura Serrat
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para localizar a un hombre que la madrugada del sábado al domingo lanzó piedras desde un puente de la C-16, en Balsareny, y dejó herida a una agente de los Mossos d'Esquadra y tres coches destrozados. Según la policía, este domingo por la noche se ha vuelto a producir un incidente en la zona, cuando un coche ha recibido el impacto de una piedra, que no ha dejado heridos.
El primer incidente se produjo el sábado alrededor de la medianoche, cuando el hombre lanzó piedras a dos de los vehículos que en ese momento pasaban por la carretera, a la altura del kilómetro 69. Como consecuencia de este acto vandálico, los dos coches resultaron dañados, aunque a los Mossos no les consta que los conductores resultaran heridos.
Cuando una patrulla de los Mossos se desplazó hasta el lugar, los agentes también fueron apedreados. En este caso, una de las piedras impactó contra el lado del copiloto y rompió el cristal. A consecuencia del impacto, la agente de los Mossos que iba de copiloto resultó herida leve. Los Mossos han abierto una investigación para localizar al autor de los hechos, que logró escapar del lugar. No se descarta que haya más de una persona implicada.
Un nuevo incidente en la zona este domingo por la noche
Este domingo por la noche, alrededor de las once y media, los Mossos han vuelto a recibir otro aviso por un coche que ha recibido el impacto de una piedra en la misma zona. El incidente, que no ha dejado heridos, ha movilizado a la policía hasta el lugar, pero no había rastro del autor o autores.
Los sindicatos denuncian que se trata de un intento de homicidio
Según el sindicato SAP-FEPOL, los dos agentes de la patrulla que recibió el impacto de la piedra se encuentran bien. Aun así, señalan que la roca que rompió el cristal del copiloto estuvo a punto de impactar contra la agente, teniendo en cuenta que quedó encajada entre el reposacabezas y la pared del vehículo, tal como se observa en algunas imágenes facilitadas por el propio sindicato, en las que se ve una piedra de dimensiones considerables. En este sentido, califican los hechos como un intento de homicidio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones