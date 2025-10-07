Sucesos
La hija violada por su padre en Lleida declaró que la obligaba a beber para abusar de ella
Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad
El ayuntamiento pone los servicios municipales al servicio de la víctima
La mujer de 21 años presuntamente violada por su padre en la plaza de la Llotja de Lleida el pasado fin de semana de madrugada declaró que su progenitor, de 40 años, la obligaba a beber para abusar sexualmente de ella. La víctima lo explicó ante la patrulla de la Guardia Urbana de Lleida que la atendió, dejando claro que no era la primera vez que sucedía algo así, y luego refrendó esta versión ante el juzgado de violencia de Lleida sobre la mujer que lleva el caso. Los agentes destacaron que los dos iban bebidos cuando los encontraron en la plaza de la Llotja.
Los Mossos d'Esquadra indagan si se han repetido más episodios de agresiones sexuales por parte del padre a su hija. La madrugada del domingo, el sospechoso fue arrestado por violar a su hija en la plaza de la Llotja. Los vecinos alertaron de que una pareja mantenía relaciones sexuales en la calle y al llegar la patrulla de la Guardia Urbana descubrió que eran padre e hija y que además cerca estaba otro hijo del acusado, y hermano de la víctima, de 8 años.
Este lunes el juzgado ordenó libertad para el acusado pese a mantenerlo imputado por un delito de agresión sexual. Le impuso la medida de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima y prohibición de comunicarse con ella pero este martes por la mañana el sospechoso ha quebrantado la medida, ya que un vecino lo ha descubierto en la puerta de la vivienda de su hija para hablar con ella, y los Mossos lo han vuelto a detener.
Fuentes policiales remarcaron que ni la Fiscalía ni ninguna de las otras partes personas en el procedimiento reclamaron prisión provisional para el acusado y por eso se dictaminaron las medidas cautelares de alejamiento. Los servicios municipales de Lleida han contactado con la víctima para asesorarla ante el procedimiento judicial y la atención sanitaria y psicológica que ha recibido.
"Desde el Ayuntamiento de Lleida condenamos con toda firmeza esta agresión y trasladamos nuestro apoyo y solidaridad a la víctima ya su entorno. No hay lugar para la violencia sexual en nuestra ciudad. Continuaremos trabajando para garantizar que Lleida sea un espacio seguro, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia machista" remarcó este lunes el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Además, añadió que el juzgado investiga el caso y que la policía local encontró "una situación lamentable". "Hemos dado instrucciones para que se haga un análisis puertas adentro de la situación de este núcleo familiar y ver exactamente por qué se ha llegado a este punto y de qué manera debemos actuar" señaló el alcalde y añadió que "la reflexión, si me permite, que hago es interpelar a todo el mundo para que estemos siempre vigilantes por lo que ocurre en nuestro entorno".
