Consumo de drogas

Flakka o alfa: la droga que ingirió el joven que se lanzó de un piso catorce en València

Es una sustancia psicoactiva con aspecto de gominolas de colores que tiene efectos estimulantes como paranoias, alucinaciones y conductas violentas, muy parecida a la llamada droga caníbal

Lugar en el que ha fallecido el joven de 23 años tras la caída de un piso catorce de la finca del Maestro Rodrigo de València

Lugar en el que ha fallecido el joven de 23 años tras la caída de un piso catorce de la finca del Maestro Rodrigo de València / Fernando Bustamante

Jaime Roch

Valencia
La droga alfa, alfa-pirrolidinovalerofenona o también conocida como flakka ha sido, al parecer, uno de los detonantes para que un joven de 23 años se precipitara a primera hora de este martes de un piso catorce de la avenida del Maestro Rodrigo de Valencia y acabara falleciendo.

A falta de que concluya la investigación abierta por la Policía Nacional, las primeras informaciones establecen que el chico, vecino de un país latino y que habría acudido para tener un encuentro sexual, estaría bajo los efectos de la droga alfa antes de caer al vacío, según fuentes de toda solvencia consultadas por Levante-EMV.

Tipo de droga

La alfa es una sustancia psicoactiva con efectos estimulantes, que pertenece al grupo de las catinonas y muestra similitud con la MDPV, la llamada droga caníbal, según detalla el Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), coordinado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En definitiva, son drogas de diseño, con efectos extremos y una deriva química que las hacen letales, tal y como ha ocurrido este martes en la avenida del Maestro Rodrigo de Valencia. Fuentes consultadas por Levante-EMV afirman que es una droga parecida al popper, pero más fuerte.

Efectos

Los efectos de la droga alfa producen hiperactivación, alerta, aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, nerviosismo y agitación, desorientación temporo-espacial, alucinaciones. Estos efectos habrían sido el detonante de la caída al vacío del joven de 23 años desde un piso catorce en Valencia tras sufrir paranoias, alucinaciones y conductas violentas.

También puede llegar a producir, dependiendo de la dosis consumida y la vulnerabilidad del individuo, convulsiones, arritmias cardiacas e incluso la muerte. Esta sustancia puede consumirse por vía oral, esnifada, fumada, sublingual, rectal o inyectada (ya sea de forma intravenosa o subcutánea).

Polvo de color blanco

La forma de presentación más habitual de la droga alfa es la de polvo de color blanco, aunque puede presentarse como polvo de color marrón o incluso negro, cápsulas conteniendo polvo, comprimidos sin logo o con él, líquido, o incluso en forma de gominolas de diferentes colores.

"Research chemical"

También puede formar parte del contenido de productos tipo 'legal highs' en forma de sobres etiquetados con diferentes denominaciones, tales como 'Fire ball', 'Ultra Violet Exclusive', 'Pure NRG', 'Energy-3 (NRG-3)' o adquirirse como producto tipo 'Research chemical' a partir de empresas productoras y/o distribuidoras de productos químicos en bolsitas de plástico con cierre tipo 'zip', etiquetadas con el nombre de esta sustancia o de otras.

En muchos casos, la droga alfa se adquiere como si fuese éxtasis (MDMA) u otras sustancias (ketamina) que los consumidores suelen haber adquirido o utilizado con anterioridad y cuyos efectos conocen para dosis determinadas.

TEMAS

