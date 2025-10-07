Se derrumba un edificio en pleno centro de Madrid: se busca a cuatro desaparecidos y hay diez heridos

El forjado de un edificio en obras por rehabilitación en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Hay al menos cuatro obreros desaparecidos y diez heridos, varios con contusiones y al menos otro con una pierna rota, tal y como ha indicado Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Además, Emergencias Madrid ha informado de que "los trabajadores echan en falta a algunos compañeros". Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona y buscan a varias personas desaparecidas.

En total, son más de 11 dotaciones entre Bomberos, Policía y Emergencias las que trabajan en la búsqueda y en asegurar la zona. Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, en el que, de momento. Los Bomberos, mientras, trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.

"Un gran estruendo"

En estos momentos, un grupo de agentes de la Policía Nacional impiden el paso residentes y peatones a la altura del número 28 de la calle Arenal. Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Un edificio se derrumba en el centro de Madrid / Nahia Peciña / EFE

Desde el Museo del Pan Gallego confirman, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que las autoridades han obligado a cerrar los establecimientos de la calle de las Hileras y del Arenal. Por otro lado, los propietarios del restaurante El Escarpín han sentido "un estruendo tremendo" y después han visto como la calle se llenaba de personas que acudían en busca de información.

"No sabemos dónde están"

Un trabajador de la obra, en declaraciones a los medios desplazados, ha asegurado que "no sabemos cómo están el resto de compañeros": "No sabemos donde están. Estamos rezando a Dios de que estén bien", ha reconocido.

Desde una ventana cercana, Álvaro ha observado el despliegue de vehículos de emergencia: "Al principio no le he dado importancia al ruido pero de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias. Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado".

"De repente, una voladera tremenda de escombros, no se veía nada, la gente estaba corriendo como en una estampida". Así contaba José, trabajador de un bar cercano al edificio que se ha derrumbado en el céntrico barrio madrileño de Ópera, cómo se han vivido los primeros momentos tras el derrumbe.

"Llegaron rápidamente dos policías y empezaron a retirar a la gente, no se veía nada", añadía José su narración de los eventos al canal 24h de RTVE. "Al poco tiempo salió un obrero completamente desorientado, lleno de polvo, diciendo que había cuatro compañeros adentro y que uno parece que estaba bastante mal porque estaba gritando de dolor. Luego ya llegaron más policías y los bomberos, acordonaron todo, y luego vimos salir a un obrero en camilla. Estaba vivo porque se quejaba de dolor, pero bueno, estaba bien".

Posteriormente, la zona se ha llenado en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial y curiosos que intentaban entender qué ocurría.