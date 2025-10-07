Sucesos
Cae en Valls una banda de ladrones que instalaba narcopisos en viviendas embargadas ocupadas
Los Mossos detienen a cuatro sospechosos por vender droga y participar en robos con violencia
Macrodispositivo policial contra el narco en Catalunya: detenidos 28 sospechosos
Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada en Valls a cuatro hombres de entre 20 y 23 años acusados de pertenecer supuestamente a un grupo de traficantes de drogas que se dedicaba a ocupar viviendas embargadas para crear narcopisos. Además, se les acusa de tener armas y explosivos. A tres detenidos se les investiga por dos delitos de robos con violencia e intimidación.
En junio los agentes constataron, gracias a vigilancias y seguimientos, dos pisos, uno en la calle Flavià y otro en el de Sant Antoni de Valls, los que en el que se vendía y consumía drogas. Por eso, el pasado 1 de octubre hicieron una entrada y registro en los dos inmuebles y detuvieron a tres de los sospechosos, entre ellos el líder de la banda, que se encontraban en las viviendas.
Los tres arrestados acumulan más de 15 antecedentes policiales por robos y contra la salud pública. Por otro lado, este sábado los Mossos detuvieron en la carretera T-742 en Valls, al cuarto implicado que acumula hasta trece antecedentes policiales.
En los registros se intervinieron varias armas, entre ellas dos escopetas, una pistola de tiro deportivo, doscientos cartuchos de munición, diferentes accesorios y una decena de armas blancas. Además, se comisaron 37,5 gramos de cocaína, más de 300 gramos de marihuana, cerca de 350 gramos de hachís y más de 250 pastillas de fármacos sedantes.
A tres de los detenidos se les relaciona con dos robos violentos cometidos el pasado mes de septiembre, en los que las víctimas resultaron heridas con arma blanca. El juzgado de Valls indaga si los sospechosos se hacían pasar por policías para cometer robos, tal y como indicaría un chaleco encontrado por los agentes que simulaba uno policial.
