Un joven de 19 años borracho y sin carnet estampa su coche contra una fuente cuando huía de la Policía Nacional

Rocambolesco suceso de madrugada en Oviedo. Un joven de 19 años fue detenido este sábado después de estrellar un Mercedes C 220 CDI de color oscuro contra el muro de la fuente de la plaza de Castilla de Oviedo. El varón, que carece de permiso de conducir y dio positivo en el control de alcoholemia, iba acompañado de otra persona de su misma edad y fue interceptado al fracasar en una espectacular huida que le llevó a circular a más de 100 kilómetros por hora y saltarse varios semáforos en céntricas calles como Muñoz Degrain antes de sufrir el siniestro que dejó el turismo inutilizado.

La persecución se inició cuando una patrulla rutinaria de la Policía Nacional se encontró con el vehículo circulando por la calle Arzobispo Guisasola, en la parte alta del Campillín, a una velocidad anormalmente reducida y de manera errática. Cuando el vehículo policial se puso a la altura del Mercedes y los efectivos policiales le hicieron señas al conductor para que detuviese la marcha, este decidió acelerar bruscamente. Fue a partir de entonces cuando se inició la persecución. El joven se saltó todos los semáforos en rojo y superó los cien por hora, sorteando todos los coches que se encontraba a su paso. Sin embargo, al entrar en la plaza de Castilla perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el muro de la emblemática fuente de la entrada a Oviedo desde la autopista. El coche quedó inutilizado, con grandes daños en su estructura.

Los agentes de la Policía Nacional, a los que poco después se les sumaron miembros de la Policía Local de Oviedo, se encontraron a los dos ocupantes fuera del turismo. Fue en ese justo instante cuando, el conductor, que responde a las iniciales J. D. O. y reside en una céntrica calle ovetense, se identificó como la persona que iba al volante, presentando evidentes síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En ese momento fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Unos minutos más tarde se le practicó una segunda prueba en la que dio 0,48.

En ese momento, los efectivos municipales de la sección de Tráfico informaron al joven que estaba investigado por tres delitos: contra la seguridad vial por conducir bajos los efectos del alcohol y provocar un accidente, por conducir sin haber tenido nuca carné y por conducción temeraria, poniendo en peligro la integridad de otras personas.

El vehículo siniestrado fue trasladado a la grúa al depósito municipal de la calle Francisco Bances Candamo.