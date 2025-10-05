Los Mossos alertan de una ciberestafa que reclama la matrícula universitaria de forma fraudulenta

Los ciberestafadores aprovechan los momentos de incertidumbre de algunos estudiantes y sus familias al inicio del curso escolar para intentar sacar un beneficio. Por eso suelen enviar mensajes en los que se indica que hace falta el pago de algún gasto relacionado con la formación universitaria. Es lo que han detectado los Mossos d'Esquadra que alertan de un correo fraudulento "en el que suplantan una universidad y te dicen que todavía no has pagado la matricula". "Antes de realizar ningún pago, contacta directamente con tu centro educativo", destaca la policía catalana.

No es la primera vez que los delincuentes usan este método. Hace un año la Universitat de Barcelona tambíén alertó de una campaña de correos electrónicos fraudulentos dirigidos a alumnos universitarios con el objetivo de estafarles.Se trataba del mismo mensaje, en el que les indicaban los estafadores que había un pago pendiente y, en caso de no abonarlo, su expediente se trasladará al departamento legal de la universidad. Para hacer el pago constaba un número de cuenta corriente y un código BIC, una referencia que se utiliza para realizar transferencias internacionales en países fuera de la Zona SEPA, la zona única de pagos en Europa, que ofrece mayor seguridad contra el fraude bancario.

Justo al inicio de este curso, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya también alertó de otra campaña de correos fraudulentos en los que los delincuentes se hacen pasar por universidades y centros superiores de educación, como Esade. El método era el mismo: reclaman el pago de cantidades de dinero por un supuesto retraso en el pago de la matrícula. En caso de no hacerlo, se amenaza a la víctima con enviar el expediente al departamento de litigios de la institución.

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya remarca que Esade junto con otras instituciones universitarias españolas han alertado a sus estudiantes de esta campaña de correos fraudulentos. Los delincuentes suplantan la identidad de la universidad y piden una transferencia bancaria de 850 euros para el pago de la matrícula, ya que aseguran que hubo un retraso.

Usan el logotipo

En el caso de Esade, los mensajes simulan ser comunicaciones oficiales, ya que incluyen el logotipo de la universidad en la petición del pago de los 850 euros. El correo indica que se debe realizar el pago a través de una transferencia bancaria a un número de cuenta que se incluye en el correo y enviar el comprobante a una dirección fraudulenta.

Los mensajes proceden de una dirección falsa que no forma parte de los canales oficiales de la universidad. "Con estas comunicaciones, los ciberdelincuentes buscan crear una sensación de urgencia para que el usuario envíe rápidamente el dinero sin comprobar la veracidad del mensaje", remarcan desde la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Por eso, recuerdan que si se recibe un mensaje similar se debe verificar la dirección del remitente, ya que a menudo los estafadores crean direcciones muy similares a las originales para confundir a los usuarios.

La Agència de Ciberseguretat recuerda que "nunca des datos personales o bancarios a través de correos que parezcan sospechosos o páginas web no oficiales, ni descargues archivos adjuntos. En caso de duda, no respondas, y contacta por otra vía con la secretaría de tu centro educativo o consulta los canales oficiales de la Universidad". De esta forma, se tendrá un inicio de curso sin sobresaltos.