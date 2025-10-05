Detenido un hombre por apuñalar a su expareja en Zaragoza

Una mujer de 34 años ha resultado herida en la noche del pasado sábado tras ser apuñalada presuntamente por su expareja en un portal de la calle Portugal, en el barrio zaragozano de Delicias, según informaron a este diario fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata de un nuevo caso de violencia machista.

El suceso se produjo poco antes de las 23.00 horas, en la primera jornada de celebración de las fiestas del Pilar, cuando un vecino alertó al 091 de que una mujer se encontraba malherida en el rellano de un edificio. Presentaba una herida en el costado, al parecer causada por un arma blanca. Al lugar acudieron de inmediato patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al hospital Clínico Universitario de la capital aragonesa, donde permanece ingresada con pronóstico reservado, pero su vida no correo peligro.

Aunque la mujer herida no ha requerido el ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la puñalada le ha afectado al hígado, por lo que se encuentra en el área de Cirugía General del citado centro hospitalario a la espera de una evolución más precisa, según fuentes sanitarias del Gobierno de Aragón.

En las inmediaciones fue detenido el presunto autor de la agresión, un hombre de 33 años, nacido en 1992 y de nacionalidad nicaragüense. La víctima, hondureña y nacida en 1990, había mantenido una relación con el arrestado, según los primeros datos recabados entre los vecinos.

Fuentes policiales precisaron que el atestado todavía no está finalizado y que el detenido no ha pasado por el momento a disposición judicial. Tampoco se ha confirmado si existían denuncias previas por malos tratos.

Violencia machista

De confirmarse el carácter machista del ataque, se sumaría a la larga lista de casos que se producen por esta lacra social. El suceso ha causado conmoción en el barrio de Delicias, el más poblado de Zaragoza, al producirse además en plenas celebraciones del Pilar.

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género y no deja rastro en la factura, aunque se debe eliminar del registro de llamadas. También se puede contactar por WhatsApp en el número 600 000 016 o mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es. En situaciones de emergencia se recomienda llamar al 112 o acudir directamente a las fuerzas de seguridad.