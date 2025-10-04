Un preso de permiso agrede sexualmente a una pareja en Badajoz

Una pareja de Badajoz denuncia la agresión sexual por parte de un preso que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario.

Según confirma la Policía Nacional a La Crónica de Badajoz, las víctimas pusieron en conocimiento de dicho cuerpo los hechos y presentaron una denuncia por los mismos. Y también certifican que esta era por unos incidentes de "carácter sexual".

Actos de carácter sexual

Este diario ha podido saber que los hechos denunciados ocurrieron a mediados del mes de septiembre en un paraje a las afueras de la capital pacense. El presunto autor se trata de un varón que "aprovechando un permiso penitenciario realizó determinados actos de carácter sexual con una pareja, un chico y una chica", confirman desde la Policía Nacional.

Según ha podido conocer este medio, la pareja se hallaba en un paraje muy cercano al canal de los Ayala y al molino de los Moscosos, junto al río Guadiana cuando fueron sorprendidos por el supuesto agresor.

Al parecer, el varón exigió a las víctimas que se desnudaran y que le entregaran todas las pertenencias que llevaban consigo tras intimidarlos asegurando que había estado en la cárcel. Según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación, el preso agredió sexualmente a la pareja. Estas agresiones se basaron en pedir que se tocaran entre ellos y a su vez, él también realizó tocamientos. Dichas fuentes apuntan a que "no se produjo penetración".

Tras varios incidentes entre ellos y un forcejeo entre los dos hombres, el agresor huyó de la zona. Estos incidentes ocurrieron a mediados de septiembre.

El grupo policial que se encargó de la investigación inicial fue la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM. Su rápida y eficiente intervención permitió que se lograra identificar al presunto autor de los hechos, una tarea compleja al solo disponer de la descripción que aportó las víctimas.

Esta unidad es un departamento dentro de la Policía Nacional especializado que se dedica a la protección y asistencia integral de víctimas de violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales. La UFAM, además de ofrecer atención personalizada, también tramitan denuncias, investigan los delitos y brindan acompañamiento a las víctimas.