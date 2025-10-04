Detenido por circular borracho y drogado y causar un accidente múltiple en la Riera de Gaià en el que murió una mujer

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por los delitos de homicidio por imprudencia grave y circular borracho y drogado, además de negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia. Según el XServei Català de Trànsit remarcan que el sospechoso circulaba con su coche este viernes sobre las ocho de la tarde por la carretera N-340 dentro del municipio de la Riera de Gaià (Tarragonès) cuando provocó un accidente en el que se vieron implicados otro turismo y una furgoneta. En concreto, hubo una triple colisión.

A consecuencia del impacto, la conductora de uno de los coches, I.R.M., de 72 años y vecina de la Riera de Gaià, quedó herida crítica y fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona. Horas después falleció. En el siniestro también resultaron heridos menos graves otras tres personas.

Dos de ellos, un hombre y una mujer, fueron trasladados por las ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al hospital Sant Pau i Santa Tecla, y otra mujer al Joan XXIII. Una de las víctimas quedó atrapada dentro del coche y los bomberos tuvieron que sacarla.

Tras la muerte de la víctima, los agentes acusan al conductor del turismo que causó presuntamente el accidente moral de un delito de homicidio por imprudencia grave. A raíz del siniestro se cortó los dos sentidos de la vía hasta casi las 22:30 de la noche, aunque se hicieron desvíos señalizados para no colapsar la carretera. Los Mossos activaron seis patrullas, tres de los bomberos de la Generalitat y seis unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques.

El Servei Català de Trànsit remarca que con esta muerte 116 personas han fallecido en la red viaria interurbana catalana este año.