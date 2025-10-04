Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viviendas confinadas

Los Bombers rescatan a dos personas del tejado de un edificio incendiado en Cambrils

El fuego afectó básicamente a la cocina de un piso de la segunda planta del inmueble y el humo se extendió por el bloque a través del hueco de la escalera

Los Bombers de la Generalitat rescataron anoche a dos personas que se habían refugiado en el tejado de un edificio de Cambrils (Tarragona) huyendo del incendio desatado en uno de los pisos, que no causó heridos.

El incendio se originó poco antes de las 22:30 horas en un piso de la calle Roger de Flor de esa localidad de la Costa Daurada, han informado este sábado los bomberos, que trasladaron al lugar seis dotaciones.

El fuego afectó básicamente a la cocina de un piso de la segunda planta del inmueble y el humo invadió posteriormente el resto de la vivienda y se extendió por el bloque a través del hueco de la escalera.

Varios de los vecinos abandonaron el inmueble por su propio pie, pero los bomberos tuvieron que confinar tres viviendas y rescatar a dos personas que se habían refugiado en el tejado del edificio

