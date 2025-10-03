Un profesor reconoce haber estafado 9.500 euros a su universidad mediante el cobro de facturas falsas

Un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha aceptado este lunes una pena de un año y once meses de cárcel, tras reconocer haber estafado a la universidad pasando al cobro facturas de servicios que no se realizaron por un valor total de 9.500 euros. De este modo, el autor de los hechos que tenía el cargo de doctor en el Departamento de Ingeniería Forestal en el campus de Lugo y era funcionario público, evitará su ingreso en prisión por la falta de antecedentes y al haber reintegrado el dinero.

En su condición de investigador, el docente era el responsable de autorizar el gasto del dinero que procedía de un convenio con la empresa irlandesa Irish Distillers Limited y que debía destinarse exclusivamente a la certificación y acreditación de la sostenibilidad de bosques de carballos en Galicia. Así, el profesor ha reconocido finalmente haber ordenado el pago de hasta seis facturas a la empresa Pedreda Avol SL, creada en 2017 y de la que era administrador único, simulando de esta manera la contratación de servicios de asesoramiento técnico para la gestión del proyecto universitario durante ese año y el siguiente, según especificó el fiscal.

Por su parte, estaba también acusado de haber adquirido bienes y servicios de uso personal con cargo a esa partida presupuestaria y reconoció haber falseado una factura personal y ajena al proyecto cambiándole el concepto y consiguiendo así que la USC le reintegrase 1.245 euros más.

En total, fue acusado de haberse quedado indebidamente con un total de 9.500 euros, cantidad de dinero que ya ha reintegrado a la Universidad, lo que ha servido de atenuante a la hora de recibir su pena y que evitará su ingreso en prisión. También fue inhabilitado para empleo público durante dos años y un día.