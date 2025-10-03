Juicio por la muerte de un camionero: la fiscalía acusa a una constructora de Salou de "obligarle" a conducir con ruedas en mal estado

El Juzgado Penal número 3 de Terrassa juzga al dueño y al encargado del taller de una empresa de construcción y excavadoras de Salou por la muerte de un camionero que trabajaba para ellos el 3 de julio de 2020, en un accidente en la A-2, a la altura de Castellbisbal. En el banquillo también se sientan el administrador y el jefe de taller de una empresa de reparaciones mecánicas que se encargaba del mantenimiento de los neumáticos de los vehículos de la constructora.

La investigación comenzó tras el siniestro mortal del trabajador. Varias ruedas del camión y del remolque que conducía reventaron mientras circulaba, "provocando la pérdida de control del vehículo", que colisionó "contra una valla de hormigón de la mediana". El conductor, de 41 años, murió en el acto a consecuencia del siniestro. El juicio ha empezado esta semana y se prolongará hasta la semana próxima en Terrassa.

Según el escrito de la Fiscalía de Delitos contra la Seguridad Vial de la Fiscalía de Barcelona, los neumáticos del camión y del remolque estaban desgastados y en "mal estado de conservación". "Dichas deficiencias en las ruedas eran claramente perceptibles por cualquier persona que observara el vehículo", remarca la acusación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y señala a los responsables de la constructora: "No solo eran perfectamente conscientes de que la víctima conducía dicho vehículo con esas deficiencias y de que ello podía provocar en cualquier momento un accidente de circulación, sino que, además de ser conscientes, le obligaban a ello".

En este sentido, la fiscalía indica que los responsables de la constructora procesados "incurrían en una absoluta dejación de sus obligaciones de garantizar que los trabajadores a su cargo pudieran realizar su trabajo en condiciones de seguridad y salud, sometiéndolos a un peligro claro, objetivo y grave al no llevar a cabo ni las reparaciones, ni el mantenimiento, ni dotarles de camiones que tuvieran las mínimas condiciones necesarias para conducir de forma segura y eficiente. Así las cosas, los camiones presentaban habitualmente deficiencias que podían comprometer seriamente la vida e integridad física de los trabajadores".

Un trabajador de la empresa constató, en junio de 2020, el "estado desastroso" de las ruedas del vehículo, ya que las "deficiencias" suponían un riesgo. El dueño de la constructora envió a este trabajador al taller mecánico para que repusieran las ruedas, pero no quedaban las habituales, de origen chino. Ante la posibilidad de optar por neumáticos de una marca más cara, el administrador del taller, también procesado, se puso en contacto con el propietario de la constructora, que le ordenó que colocara ruedas "que habían sido usadas por otro camión y que no estaban en buen estado de conservación".

El jefe del taller, también acusado en este juicio, fue el encargado de colocar las ruedas usadas por orden del administrador del establecimiento de reparación de vehículos. Por su parte, el dueño de la constructora despidió al trabajador que se había quejado por no querer utilizar un camión con deficiencias, ya que "tenía elementos que podían comprometer seriamente su integridad física". El puesto en la empresa como conductor de este vehículo con los neumáticos en mal estado lo ocupó la víctima del accidente.

La fiscalía acusa a los dos responsables de la empresa de construcción de obligar a la víctima a conducir el camión que sufrió el siniestro mortal, pese a las deficiencias, y a los encargados del taller que colocaron las ruedas en mal estado y que provocaron el accidente. Para los primeros, pide una pena de tres años y diez meses de prisión por los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.

Para el dueño del taller mecánico reclama dos años y medio de cárcel, mientras que para el jefe del taller solicita un año y diez meses de prisión. Además, pide que las empresas aseguradoras de la constructora y del taller indemnicen con medio millón de euros a la mujer y los dos hijos menores de la víctima, y con unos 150.000 a sus padres y hermanos.