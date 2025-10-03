Cae un estafador que se apropió de 200.000 euros con dos falsas ofertas de pisos en L'Hospitalet

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Barcelona el pasado 25 de septiembre a un estafador, de 42 años y nacionalidad española, que consiguió unos 200.000 euros ofertando irregularmente dos pisos en L'Hospitalet de Llobregat. Hasta el momento hay una veintena de afectados que habrían pagado diversas cantidades, entre 15.000 y 30.000 euros al acusado, por un contrato de arras que nunca podría materializarse. En algunos casos el acusado, que cuenta con antecedentes por delitos similares, también ofreció la posibilidad de alquilar los inmuebles.

El sospechoso aprovechaba sus conocimientos en el sector inmobiliario para colgar en portales de compra venta de viviendas dos pisos en el centro de esta localidad. Sin embargo, los ofertaba de forma fraudulenta, tanto en venta como en alquiler, al no tener ningún acuerdo con la propiedad. Pese a esta situación, el sospechoso presuntamente hacía creíble la estafa mostrando los pisos: uno de ellos estaba ocupado mientras que el otro estaba vacío pese a que el acusado tenía las llaves por haber trabajado como asesor inmobiliario anteriormente.

Fuentes de la investigación remarcan que eran dos inmuebles "golosos" por estar situados en una buena zona en L'Hospitalet a un precio por debajo del valor de mercado, aunque sin ser exagerado para que los interesados no sospecharan. En este sentido, ofertaba los pisos de compra a 300.000 euros uno y otro 150.000 euros, lo que eran precios "suculentos" para el centro de L'Hospitalet ahora que el mercado inmobiliario está muy tensionado, según los investigadores. Uno de los inmuebles, situado en unos bajos, llegó a recibir 200 peticiones de visita en poco tiempo tras colgar el anuncio en un portal inmobiliario.

Experiencia en ventas

El sospechoso quedaba con las víctimas para enseñarles las viviendas y les apremiaba a hacer rápidamente un contrato de arras por el 10% del valor, con la excusa de que había muchas personas interesadas en la adquisición del piso y el primero que pagaba "se lo quedaba". Una vez conseguía el dinero, desaparecía. Así consiguió estafar a una veintena de personas, pese a que el sargento del grupo de investigación de delitos contra el patrimonio de la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat no descarta que puedan ver más afectados.

El sospechoso hacía visitas en los pisos y después quedaba con los posibles compradores en un despacho en un "coworking" de L'Hospitalet para firmar el contrato de arras. Allí el acusado presentaba documentos que conocía por su trabajo anterior como gestor inmobiliario y vendedor de pisos. El presunto estafador aportaba documentación falsa sobre la supuesta propiedad del piso o que actuaba en su nombre para la venta y por eso las víctimas no desconfiaban y pagaban las cantidades estipuladas.

Los Mossos remarcan que las primeras denuncias son de finales de 2024 y que el sospechoso siguió actuando en 2025. La mayoría de víctimas eran recién llegadas a España y les pedía dinero en efectivo, para evitar que se siguiera el rastro bancario.

Sobre el piso que estaba ocupado, el detenido explicaba que el contrato de alquiler vencía en poco tiempo o que sus moradores se iban a ir en breve y que por eso el inmueble iba a quedar libre. En este sentido, se indaga la relación entre el acusado y las personas que ocupan este piso, por si podrían estar al tanto de la estafa. Además, los agentes examinan la documentación incautada en el registro de la vivienda del sospechoso que fue detenido en el centro de Barcelona.

Los investigadores también remarcan que el sospechoso llevaba mucho tiempo con esta estafa por lo que el valor de lo apropiado de forma fraudulenta puede superar los 200.000 euros. También señalan que adoptó numerosas medidas de seguridad para no ser detectado, por lo que la investigación ha resultado laboriosa desde que se recibieron las denuncias de los afectados, que hasta la fecha son una veintena.

Ante la gravedad de los hechos, el Juzgado de Instrucción de L'Hospitalet de Llobregat, que lleva el caso, decidió el ingreso en prisión provisional del detenido al constatar que el fraude está relacionado con el sector inmobiliario, que es una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Está acusado de estafa continuada y falsedad documental.