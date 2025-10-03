Cae una banda que registraba falsas parejas de hecho en Vic dando como su domicilio habitual una cafetería

La Policía Nacional ha detenido en Vic a 12 acusados de simular parejas de hecho entre españoles y extranjeros en situación irregular, para que estos últimos accedieran a permisos de residencia por ser familiar de ciudadano de la UE o por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

La investigación se inició en noviembre del año 2024, al detectarse diversas solicitudes de este tipo de permisos de residencia con un denominador común: el extranjero que lo pedía estaba en situación administrativa irregular, alegaba ser pareja de un español y todos indicaban que residían en la misma dirección, más concretamente en la Rambla del Passeig de Vic.

Los agentes verificaron la dirección y descubrieron que se trataba de una cafetería. Además, constataron que los volantes de empadronamiento aportados a los expedientes de solicitud de los respectivos permisos de residencia habían sido falsificados, con el único fin de intentar acreditar la convivencia de la pareja.

También detectaron que la pareja no se llegaba a inscribir en el Registro de Parejas estables de Catalunya y la documentación que presentaban ante la Oficina de Extranjería eran certificados de inscripción falsos. Entre los detenidos se encuentra el líder de la banda, una persona que gestionaba la constitución de estas parejas ficticias, asesoraba y facilitaba la documentación necesaria para presentar las solicitudes de permiso de residencia.

En cinco de los casos investigados, el extranjero había conseguido acceder al permiso de residencia, lo que conllevó su inmediata regularización y paralización de cualquier proceso de expulsión que pudiera tener sobre su persona, "obteniendo todos los beneficios que en el ámbito socio jurídico les proporciona su condición de ciudadano con residencia legal en la Unión Europea", según la Policía Nacional. Por eso, remarca que en estos casos se ha procedido a la extinción de los permisos de residencia obtenidos fraudulentamente.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional de Vic ha investigado 14 solicitudes de autorización de residencia y han intervenido numerosa documentación falsificada, entre los que se encuentran volantes de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic, resoluciones de inscripción de parejas estables en el registro correspondiente y nóminas.