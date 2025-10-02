Sucesos
Tres hombres intentan atracar un banco de Girona y retienen a siete personas
Los Mossos de Esquadra y la Policía Municipal les han sorprendido in fraganti y les han arrestado dentro de la oficina
Josep Coll
Girona ha vivido este miércoles al mediodía momentos de tensión a raíz de un intento de atraco en una entidad bancaria de la calle Emili Grahit. En concreto, se trata de las oficinas que Banc Santander tiene en la calle Emili Grahit y que hacen esquina con la calle de la Rutlla.
Tres individuos han entrado en la oficina con el rostro tapado y portando dos armas de fuego simuladas. Según testigos, los asaltantes iban bien vestidos -menos uno que vestía un chaleco amarillo y llevaba mascarilla- y han conseguido retener y atar a siete personas, entre clientes y trabajadores.
La llamada de alerta, que la ha hecho un trabajador del banco, ha entrado al teléfono de emergencias 112 hacia las dos y cuarto de la tarde, y en pocos minutos varias patrullas de los Mossos de Esquadra y de la Policía Municipal de Girona, tanto de paisano como uniformadas, se han desplegado en la zona.
Los vecinos y comerciantes de los alrededores se han visto sorprendidos por la presencia policial súbita y por la llegada constante de patrullas. Los agentes han cortado los accesos a las calles Emili Grahit y de la Rutlla y han rodeado la entidad bancaria antes de entrar.
En cuestión de minutos, los policías han conseguido sorprender y detener in fraganti a los tres asaltantes dentro de la oficina. Se trata de tres hombres de 48, 49 y 53 años, que han sido sacados esposados ante la mirada de los vecinos y ciudadanos que se habían congregado, sorprendidos por el fuerte despliegue policial.
Afortunadamente, nadie ha resultado herido y no se han sustraído dineros. El caso ha pasado a manos de la División de Investigación Criminal de Girona, que se ha hecho cargo de las diligencias.
