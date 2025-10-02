Sucesos
Marihuana a domicilio: cae en Barcelona una banda que distribuía droga por Europa con servicios de paquetería
Hay 12 detenidos en Badalona, Barcelona, Begues y Sant Vicenç de Montalt y se han intervenido 2.200 plantas de marihuana así como hachís, cocaína y drogas sintéticas
Dos detenidos en Barcelona por distribuir drogas sintéticas a domicilio
Gracias a un elaborado sistema, la droga se escondía en paquetes que evitaban la detección de paquetes. En concreto, se usaban escuadras de madera para evitar la deformación de las cajas y dentro se ponía la droga envasada al vacío junto a una base de espuma de poliuretano que la ocultaba. Estos paquetes con droga se distribuían por toda Europa.
Así funcionaba una banda dedicada a la confección y envío de paquetes con marihuana, hachís, cocaína o drogas sintéticas a domicilio. Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 23 de septiembre a nueve hombres y tres mujeres de entre 20 y 70 años acusados de formar parte de este grupo criminal que tenía plantaciones de marihuana y que distribuían, junto a otras drogas que compraban, por servicios de paquetería.
Los Mossos hicieron seis entradas y registros en Badalona, Barcelona, Begues y Sant Vicenç de Montalt. Detuvieron a 12 personas y localizaron 2.300 plantas de marihuana, 10 kilos de cogollos y un kilo de hachís. El valor de la droga intervenida en toda la investigación es de 250.000 euros.
La investigación comenzó en abril pasado cuando los agentes identificaron una furgoneta con restos de marihuana en su interior. A partir de ahí se iniciaron las pesquisas que acabaron con la localización de los sospechosos que presuntamente traficaban la marihuana que cultivaban y otra que conseguía de otros suministradores mediante paquetes postales. Los enviaban por toda la Unión Europea sin que pasara controles exhaustivos en aduanas.
Estructura piramidal
La organización criminal estaba perfectamente estructurada con un líder destacado que se encargaba de ordenar con todo tipo de detalle las cantidades de droga que debían recogerse, los puntos de recogida y las direcciones concretas a las que debían enviarse, muchas de ellas ubicadas en Bélgica, Francia, Italia o Países Bajos.
Usaba formas de comunicarse con los otros miembros de la banda que garantizaba su anonimato. Por debajo de esa persona se situaba el encargado de gestionar el dinero obtenido del negocio ilícito que, en parte, servía para pagar los alquileres de las viviendas y de los vehículos utilizados por el grupo. También había el responsable de obtener documentos falsos para hacer constar en el momento de tramitar los envíos en empresas de paquetería.
En la parte más baja de la estructura constaban los jardineros, encargados de cultivar las plantas de marihuana, y personas que facilitaban sus datos personales para hacer constar en los diferentes alquileres de la organización, para evitar así, involucrar a los líderes. Durante el transcurso de la investigación los agentes detuvieron hasta tres envíos con grandes cantidades de marihuana, hachís, cocaína y tusis.
Los 12 detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 25 de septiembre. A todos ellos se les atribuyen delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal y de defraudación de fluido eléctrico. Además, a uno de ellos se le suma también un delito por falsificación documental.
