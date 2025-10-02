Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido por matar a su hermana en Sant Joan Despí

El cadáver apareció con signos de violencia

Catalunya tiene 72 víctimas de violencia machista en riesgo muy alto, 51 en riesgo alto y 345 en medio

los Mossos en una operación policial

los Mossos en una operación policial / ACN

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido un hombre de 78 años en Sant Joan Despí por matar a su hermana en la vivienda que compartían en Sant Joan Despí. Sobre las 10 de la mañana de este jueves, los agentes han recibido el aviso de un incidente en el inmueble por parte de los vecinos, que han escuchado golpes y gritos, y se han desplazado al lugar de los hechos.

Al llegar han encontrado el cadáver de una mujer, de unos 70 años, con signos de violencia. Junto a ella estaba su hermano, de 78 años, que ha sido detenido por su presunta relación con el crimen. Al piso también acudieron varias ambulancias, ya que en el aviso inicial se instaba a los servicios de emergencia que podría haber una persona herida.

La División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur de los Mossos se ha hecho cargo del caso que está bajo secreto de las actuaciones bajo orden judicial. Precisamente, una comitiva del juzgado de Sant Feliu ha acudido a la vivienda antes de ordenar el levantamiento del cadáver.

Agentes de la policía científica y de la unidad de investigación de Mossos siguen en la vivienda buscando evidencias de este nuevo feminicidio en Catalunya. También han interrogado a los vecinos para saber si eran habituales los episodios de peleas y conflictos entre el sospechoso y la víctima.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
  2. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  3. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  4. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  5. Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
  6. Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
  7. Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
  8. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona

Detenido por matar a su hermana en Sant Joan Despí

Detenido por matar a su hermana en Sant Joan Despí

Conde-Pumpido dice que le "extrañaría" que "España fuera el único país de la UE" que no pudiera aprobar una amnistía

Conde-Pumpido dice que le "extrañaría" que "España fuera el único país de la UE" que no pudiera aprobar una amnistía

El gasto de los turistas internacionales en España supera los 92.400 millones hasta agosto

El gasto de los turistas internacionales en España supera los 92.400 millones hasta agosto

Preocupante aumento de las infecciones de transmisión sexual en hombres jóvenes en España: "Es un problema de salud pública"

Preocupante aumento de las infecciones de transmisión sexual en hombres jóvenes en España: "Es un problema de salud pública"

La zona de exclusión marítima de Israel: una medida que desafía la legalidad internacional

La zona de exclusión marítima de Israel: una medida que desafía la legalidad internacional

Israel asegura que ningún barco de la flotilla ha llegado a Gaza

Israel asegura que ningún barco de la flotilla ha llegado a Gaza

El Ebro reclama celeridad a los seguros tras las lluvias y el Govern compromete su ayuda a la declaración de zona catastrófica

El Ebro reclama celeridad a los seguros tras las lluvias y el Govern compromete su ayuda a la declaración de zona catastrófica

Manifestación de estudiantes en favor de Palestina en Barcelona

Manifestación de estudiantes en favor de Palestina en Barcelona