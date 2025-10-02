Sucesos
Detenido por matar a su hermana en Sant Joan Despí
El cadáver apareció con signos de violencia
Catalunya tiene 72 víctimas de violencia machista en riesgo muy alto, 51 en riesgo alto y 345 en medio
Los Mossos d'Esquadra han detenido un hombre de 78 años en Sant Joan Despí por matar a su hermana en la vivienda que compartían en Sant Joan Despí. Sobre las 10 de la mañana de este jueves, los agentes han recibido el aviso de un incidente en el inmueble por parte de los vecinos, que han escuchado golpes y gritos, y se han desplazado al lugar de los hechos.
Al llegar han encontrado el cadáver de una mujer, de unos 70 años, con signos de violencia. Junto a ella estaba su hermano, de 78 años, que ha sido detenido por su presunta relación con el crimen. Al piso también acudieron varias ambulancias, ya que en el aviso inicial se instaba a los servicios de emergencia que podría haber una persona herida.
La División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur de los Mossos se ha hecho cargo del caso que está bajo secreto de las actuaciones bajo orden judicial. Precisamente, una comitiva del juzgado de Sant Feliu ha acudido a la vivienda antes de ordenar el levantamiento del cadáver.
Agentes de la policía científica y de la unidad de investigación de Mossos siguen en la vivienda buscando evidencias de este nuevo feminicidio en Catalunya. También han interrogado a los vecinos para saber si eran habituales los episodios de peleas y conflictos entre el sospechoso y la víctima.
