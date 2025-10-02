Sucesos
Un conductor escapa de los Mossos con mil kilos de droga por la AP-7 y lo detienen cuando cae por un barranco en l'Ampolla
Los agentes también localizaron una pistola 9mm parabellum dentro del coche
Tres detenidos y 3,3 kilos de hachís decomisados en dos operaciones policiales en Tarragona
Los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Policía Local de l'Ampolla (Baix Ebre) detuvieron a un hombre de 26 años acusado de los delitos de tráfico de droga, conducción temeraria, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
Sobre las cuatro de la madrugada del pasado 28 de septiembre una patrulla de los Mossos que circulaba por la AP-7 a la altura de l'Aldea cuando detectaron un vehículo tipo SUV de alta gama en sentido norte con una velocidad muy superior a la permitida. El conductor hizo caso omiso de las indicaciones luminosas y acústicas de los agentes para que se parara e inició una fuga con las luces del coche apagadas.
El sospechoso se salió de la autopista por l'Ampolla y entro en una urbanización perseguido por patrullas de Mossos y de la policía local de esta localidad. En la huida, el conductor sufrió un accidente al caer por un barranco y el coche quedó inutilizado. Aunque intentó seguir la fuga a pie los agentes lo detuvieron.
Dentro del coche los Mossos localizaron fardos con 970 kilos de hachís y 15 de cocaína, además de una pistola 9mm parabellum. Las matrículas del vehículo habían sido duplicadas y correspondían a otro turismo. Por eso, los agentes lo detuvieron por tráfico de drogas y conducción temeraria y lo llevaron ante el juzgado de guardia de Tortosa el pasado martes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona