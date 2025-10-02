Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un conductor escapa de los Mossos con mil kilos de droga por la AP-7 y lo detienen cuando cae por un barranco en l'Ampolla

Los agentes también localizaron una pistola 9mm parabellum dentro del coche

Tres detenidos y 3,3 kilos de hachís decomisados en dos operaciones policiales en Tarragona

La droga que transportaba el sospechoso

La droga que transportaba el sospechoso / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Policía Local de l'Ampolla (Baix Ebre) detuvieron a un hombre de 26 años acusado de los delitos de tráfico de droga, conducción temeraria, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Sobre las cuatro de la madrugada del pasado 28 de septiembre una patrulla de los Mossos que circulaba por la AP-7 a la altura de l'Aldea cuando detectaron un vehículo tipo SUV de alta gama en sentido norte con una velocidad muy superior a la permitida. El conductor hizo caso omiso de las indicaciones luminosas y acústicas de los agentes para que se parara e inició una fuga con las luces del coche apagadas.

El sospechoso se salió de la autopista por l'Ampolla y entro en una urbanización perseguido por patrullas de Mossos y de la policía local de esta localidad. En la huida, el conductor sufrió un accidente al caer por un barranco y el coche quedó inutilizado. Aunque intentó seguir la fuga a pie los agentes lo detuvieron.

Dentro del coche los Mossos localizaron fardos con 970 kilos de hachís y 15 de cocaína, además de una pistola 9mm parabellum. Las matrículas del vehículo habían sido duplicadas y correspondían a otro turismo. Por eso, los agentes lo detuvieron por tráfico de drogas y conducción temeraria y lo llevaron ante el juzgado de guardia de Tortosa el pasado martes.

