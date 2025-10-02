Catalunya impuso más de mil multas por llevar armas blancas en los primeros meses de ejecución del pla daga

En los primeros nueve meses de funcionamiento del plan Daga, entre el 1 de septiembre del año pasado y el 9 de junio de 2025, el Departament d'Interior ha iniciado 6.397 expedientes sancionadores en materia de tenencia y uso o exhibición de armas blancas y objetos peligrosos en la vía pública. De esos expedientes se ha dictado una resolución sancionadora en 1.034 casos contra la persona denunciada. Estas sanciones pueden ser recurrible, por lo que no todas se han cobrado. Las infracciones administrativas leves y graves pueden llegar a los 6.000 euros

Dentro de esta cifra, Interior no cuenta los multados que pagaron antes de acabar el proceso administrativo, por lo que la cantidad de dinero recaudado por llevar armas blancas en la calle será más alta que lo obtenido con las más de mil sanciones una vez se ejecuten. El 9 de junio quedaban 8.665 expedientes por finalizar. Las infracciones por llevar armas suponen el 15% del total que tramita el Departament d'interior correspondientes a vulneraciones de la ley de Seguridad Ciudadana.

Para agilizar la tramitación de estas sanciones el Departament d'Interior reforzó en toda Catalunya sus servicios territoriales y en la mayoría de lugares se duplicó el personal, incluso en Barcelona que cuenta con 13 técnicos y 17 personas de apoyo. En total una cincuentena de personas, entre personal adscrito y de refuerzo, tramitan actualmente estos expedientes sancionadores.

3.550 incidentes con arma blanca

En una pregunta parlamentaria, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha informado que entre el 1 de septiembre, fecha de inicio del plan daga, y el 1 de junio de 2025 se han requisado 10.207 armas blancas. De estas, 8.464 fueron por infracción administrativa y el resto penales. Además, los Mossos hicieron 137.567 identificaciones de personas y 20.888 vehículos en los operativos específicos del plan daga en lugares concurridos, zonas de ocio y transporte público.

Además, en los primeros nueve meses de estas actuaciones contra la tenencia o exhibición de armas blancas, los Mossos d'Esquadra han atendido 3.550 incidentes en toda Catalunya por mostrar cuchillos, navajas y otros objetos peligrosos. Los delitos más habituales con este tipo de armas son robos con violencia o intimidación (24% de los hechos), agresiones entre personas (21%), las amenazas y coacciones (17%), personas que causan inseguridad (8%) o peleas en espacio público (8%) y los problemas con clientes en establecimientos que se ponen violentos (2%).

La mayoría de incidentes, 1577, tuvieron lugar en Barcelona, seguido de la Región Metropolitana Sur, 736, la Norte, 596, Girona, 495, Tarragona, 383, comarcas centrales, 245, Lleida, 209, Terres de l'Ebre, 67, y Pirineo Occidental, 26.