Sucesos

Matan a un hombre de 42 años de una paliza en Sevilla

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este miércoles en la calle Las Cabezas de San Juan, donde han encontrado a la víctima con un fuerte traumatismo craneoencefálico y una hemorragia en la cabeza

Imagen de la calle Las Cabezas de San Juan, en la barriada de Padre Pío, donde se ha producido el suceso.

Imagen de la calle Las Cabezas de San Juan, en la barriada de Padre Pío, donde se ha producido el suceso. / Google Maps

Carlos Doncel

Sevilla
Un hombre de 42 años ha muerto tras recibir una paliza en la madrugada de este miércoles en la barriada de Padre Pío, en Sevilla, tal como detallan fuentes cercanas al caso. Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, un testigo alertó a las autoridades a las 05:53 por la presencia de un varón inconsciente con una hemorragia en la cabeza en la calle Las Cabezas de San Juan. Cuando llegaron al lugar los efectivos sanitarios, solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima de esta agresión.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas que rodean a este suceso, sin que de momento haya trascendido ninguna detención vinculada a este homicidio. Sí que está claro, no obstante, que el fallecido sufrió una fuerte agresión, que le provocó "un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia craneal", tal como apuntan desde el Servicio de Emergencias 112.

Este sería el segundo asesinato ocurrido en Sevilla en menos de una semana. El pasado domingo, un hombre de 21 años mató a una mujer de 28 en Sevilla Este, en lo que se confirmó como un nuevo caso de violencia de género. El presunto autor de este feminicidio -que trató de quitarse la vida- quedó detenido, y en estos momentos está en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

