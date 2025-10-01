Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte escolar

Un conductor de bus escolar en Teruel da positivo en drogas y viajaba con exceso de pasajeros

Dio positivo en marihuana y cocaína

La Guardia Civil detecta a un conductor de transporte escolar con exceso de pasajeros y que conducía con droga

La Guardia Civil detecta a un conductor de transporte escolar con exceso de pasajeros y que conducía con droga / EUROPA PRESS

E. P.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil de Teruel ha detectado a un conductor de transporte escolar que excedía el número de pasajeros permitido y conducía con presencia de droga en el organismo entre Sarrión y la capital provincial, ha informado la Comandancia en una nota de prensa.

Al recibir un aviso de un particular, los agentes de Tráfico han realizado un control de verificación de las condiciones de seguridad en este autobús, en el kilómetro 1,00 de la carretera A-232, a las afueras de la localidad de La Puebla de Valverde.

En el interior del autobús viajaban 58 personas, estando el autobús únicamente habilitado para 55 plazas, y 45 de los ocupantes eran menores de edad que se desplazaban a centros escolares; en el momento de ser detenido el vehículo tres de los menores se encontraban sentados en las escaleras de acceso al autobús.

Una vez detenido el vehículo y comprobada la documentación y autorización pertinente conforme a la normativa vigente, los agentes han realizado las preceptivas pruebas de control de alcoholemia y presencia de drogas en el organismo al conductor, arrojando éste un resultado positivo en la prueba realizada con dispositivo droga-test, a través de una muestra salival recogida al conductor, la cual ha indicado la presencia de estupefacientes en el organismo, concretamente marihuana (THC) y cocaína.

Una vez detectadas las infracciones, los agentes han formulado las correspondientes denuncias por los hechos indicados, denuncias tipificadas como muy grave, la relativa a presencia de droga, y leve la correspondiente al exceso de ocupación ambas contempladas en el Reglamento General de Circulación, infracciones que conllevan una sanción económica de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir, y 100 euros, respectivamente.

Así mismo, han inmovilizado el vehículo, quedando los pasajeros en el lugar hasta su recogida por otros autobuses, que ha enviado la misma empresa que efectúa el transporte, para completar el mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  4. Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
  5. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  6. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  7. ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
  8. Un sindicato de Mossos denuncian que la comisaría de Les Borges Blanques es un 'secador' de marihuana

Seis claves para entender el cierre de Gobierno en EEUU: despidos y problemas para viajeros

Seis claves para entender el cierre de Gobierno en EEUU: despidos y problemas para viajeros

Nou Barris alerta de la falta de médicos en la zona más pobre de Barcelona: "Aquí no podemos permitirnos una mutua"

Nou Barris alerta de la falta de médicos en la zona más pobre de Barcelona: "Aquí no podemos permitirnos una mutua"

El botón secreto del aguacate para comprarlo en el mejor momento

El botón secreto del aguacate para comprarlo en el mejor momento

La ministra Robles defiende en Barcelona el aumento del gasto militar

La ministra Robles defiende en Barcelona el aumento del gasto militar

La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania

La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania

Nueces negras contra las canas: la receta natural para disimular el pelo blanco

Nueces negras contra las canas: la receta natural para disimular el pelo blanco

¿Por qué el pelo se vuelve blanco? La ciencia te desvela la verdadera causa

¿Por qué el pelo se vuelve blanco? La ciencia te desvela la verdadera causa

No tires tu tarjeta de crédito: así puedes darle una segunda vida de forma original

No tires tu tarjeta de crédito: así puedes darle una segunda vida de forma original