Un vídeo capta con gran precision cómo los drones entran droga y móviles en las cárceles catalanas

La alarma por los vuelos de drones cargados de drogas y teléfonos móviles que llegan a los centros penitenciarios ha ido en aumento durante los últimos meses en Catalunya. De hecho, el Departament de Justícia ha anunciado la puesta en marcha gradual de inhibidores para impedir que estas aeronaves no tripuladas consigan introducir mercancía ilegal en las prisiones.

Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, es una de las instalaciones donde los narcotraficantes han llevado a cabo más intentos de este tipo. Y la medida desarrollada por la Generalitat para combatir esta amenaza está empezando a dar resultados positivos. Aun así, tanto los funcionarios de este centro como el personal de otros, por ejemplo Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, han reiterado su preocupación por la facilidad con la que los internos acceden al material prohibido.

Un vídeo que está siendo compartido por directivos, policías, trabajadores, proveedores, colaboradores y voluntarios vinculados a las prisiones catalanas, y al que ha tenido acceso Regió 7, medio del grupo Prensa Ibérica, demuestra con qué precisión son teledirigidos los drones hasta las ventanas de las celdas de los destinatarios de los estupefacientes o los smartphones que transportan. Y cómo proceden los reclusos a coger lo que sus cómplices les envían desde el exterior.