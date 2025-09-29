Un sindicato de Mossos denuncian que la comisaría de Les Borges Blanques es un "secador" de marihuana

Los sindicatos SAP-SME-FEPOL han denunciado que se están acumulando cientos de plantas de marihuana frente a la comisaría de Les Borges Blanques tras un golpe en una zona boscosa de Lleida. En concreto, consideran que la presencia de estas plantas "ponen en riesgo la seguridad y la salud laboral de los agentes" tal y como "ha sucedido de forma recurrente en otras comisarías de todo el territorio".

En este sentido lamentan que "las plantas acumuladas han quedado depositadas fuera de los contenedores destinados al almacenamiento por falta de espacio, provocando graves problemas de salubridad". Los sindicatos añaden que existen "deficiencias" en los protocolos para eliminar esta marihuana como "falta de formación específica para el corte y transporte de las plantas, ausencia de equipamiento y protección adecuados, y procedimientos poco seguros para el traslado y secado de las plantas en dependencias policiales".

"Catalunya ya se ha convertido en un enclave estratégico para el cultivo y distribución de marihuana, lo que obliga a los Mossos d'Esquadra a desplegar operativos cada vez más frecuentes y complejos", recuerdan desde SAP-SME-FEPOL y añaden que "el secado y extracción de muestras supone un riesgo adicional para todo el personal que trabaja" en las comisarías.

Por eso, los sindicatos reclaman que "el corte y transporte de las plantas de cannabis sea realizado por empresas de jardinería contratadas" así como que los juzgados faciliten "actuaciones más rápidas y seguras" ante plantaciones detectadas permitiendo la destrucción en el mismo lugar que se encuentren y así eviten "el traslado innecesario de grandes cantidades de material vegetal". "Las comisarías deben ser dependencias policiales y no secadores de plantas de cannabis", remarcan los sindicatos.