Muere una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por la puerta automática de su casa

Trágico suceso en la parroquia de Granda (Asturias). Una mujer de unos 45 años fue hallada muerta ayer por la mañana junto al portón de su casa, situada en el camino de la Monja. Fue un vecino, a primera hora de la mañana, el que se encontró el cadáver mientras daba un paseo por la zona. Según las fuentes consultadas, las primeras hipótesis apuntan a que la mujer intentó arreglar la puerta automática de su vivienda, a la que se le habían soltado algunas piezas del mecanismo que la mueve, con tan mala suerte que la puerta se soltó y la golpeó mortalmente en la sien. "Es una desgracia enorme", lamentaron los vecinos de la parroquia de Granda.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional, bomberos y Policía Local. Los equipos de emergencias que se personaron por la mañana en el lugar nada pudieron hacer por salvarle la vida. A falta de los datos de la autopsia, una de las hipótesis que hay encima de la mesa es que el desgraciado accidente pudiera haber ocurrido horas antes del hallazgo del cuerpo. En consecuencia, cuando los facultativos llegaron la mujer, profesora de profesión, ya había perdido la vida.

La mujer era conocida en la parroquia. La víctima residía en Granda "de toda la vida" y su muerte ha provocado conmoción entre sus vecinos y amigos. Los hechos ocurrieron en el Camino de la Monja, en lo que se conoce en el lugar como el barrio de La Folguera. Tras encontrarse a la mujer tirada en el suelo y comprobar que no tenía signos vitales, el vecino que avistó el cuerpo avisó rápidamente a un familiar de la fallecida y estos alertaron a Emergencias. En el lugar se personó la Policía Nacional y una dotación de bomberos, al recibir un aviso de que había una persona atrapada por un portón. Se confirmó su fallecimiento y se procedió al levantamiento del cadáver cuando estuvo presente el médico forense para realizar dicha acción.

"Es una carretera que pasa muy poca gente", aseguraban los vecinos de la zona ante el desconocimiento de si falleció de noche o por la mañana, antes de las 9.10 horas cuando se dio el aviso a las autoridades. En una zona tranquila de la zona rural de Gijón y en la que todos se conocen, el trágico suceso no tardó en darse a conocer entre sus habitantes. La víctima, de unos 45 años aproximadamente, residía en esa casa junto a sus dos hijas pequeñas, que no se encontraban con ella cuando ocurrió el trágico accidente.

Según sus vecinos, la mujer trabajaba como profesora en Gijón y parte de su familia vivía cerca de ella. Fue, precisamente, uno de ellos de los primeros en enterarse del suceso tras el aviso de un vecino. Los vecinos aseguraban que, al tratarse de uno de los caminos secundarios de la parroquia, no era habitual que la gente pasase por allí y menos un domingo por la mañana. Los únicos que transitan la zona son los propios parroquianos, como el que se encontró el cuerpo y avisó tanto a los familiares como a los servicios de Emergencia.

No hizo falta el trabajo de los bomberos, al comprobar que la mujer no estaba atrapada por el portón automático como se pudo pensar en un primer momento. La puerta de metal y que, normalmente se mueve despacio, falló mientras la mujer intentaba arreglar el mecanismo dañado. Esto es lo que apuntaron las primeras pesquisas de la Policía.

Una puerta automática que falló