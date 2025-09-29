Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan muerto y con signos de violencia a un hombre de Almería que permanecía desaparecido

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento

Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Almería
La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo de un cadáver con signos de violencia en El Ejido (Almería), que correspondería con el de un vecino de Berja, de 54 años, cuya desaparición había sido denunciada recientemente.

Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el cuerpo sin vida fue localizado en la noche del domingo, concretamente en el núcleo de San Agustín.

El Ayuntamiento de Berja (Almería), a través de su perfil en Facebook, ha expresado su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido.

"Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado", ha indicado el consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también ha expresado su más "sentido pésame" por el fallecimiento de un integrante de esa institución, ya que Antonio Campos era funcionario.

