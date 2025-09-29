La Guardia Civil investiga a un cazador de Tarragona por dejar morir a tres perros encerrados en remolques

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han investigado a un vecino de La Sénia (MOntsià), de 39 años, por un delito de maltrato animal tras localizar en su finca rural los cadáveres de tres perros grandes así como a otros 14 canes vivos en evidente estado de desnutrición y debilidad, todos ellos encerrados en el interior de remolques agrícolas en desuso, sin acceso a agua, comida ni atención veterinaria. El sospechoso habría usado a los perros para la caza.

El pasado 5 de agosto los agentes inspeccionaron la finca del sospechoso. Remarcan que los animales fallecidos no portaban microchip ni collar identificativo, lo que dificultó su trazabilidad. En cuanto a los que seguían con vida, presentaban claros signos de abandono y enfermedad, encontrándose en un estado físico muy deteriorado, según el informe veterinario preliminar.

La Guardia Civil señala que los perros habrían permanecido en esa situación durante un tiempo prolongado, lo que habría causado su agonía y posterior fallecimiento, sin que se les ofreciera la asistencia necesaria para evitar ese fatal desenlace. Por eso, recogieron muestras de los animales fallecidos que están siendo analizadas mediante necropsia con el objetivo de confirmar las causas exactas de la muerte, y comprobar si los animales fallecidos fueron utilizados para actividades de caza.

Los juzgados de Amposta investigan al sospechoso por tener en malas condiciones a estos perros que usaría para cazar. La Guardia Civil solicitó que se requisaran a los 14 animales supervivientes. El juzgado ordenó que el Ayuntamiento de la Sénia se haga cargo de los canes con supervisión veterinaria municipal, con el fin de asegurar su bienestar, como así hizo el 22 de septiembre.