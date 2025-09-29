Sucesos
Así fue el robo de un reloj de lujo en Barcelona valorado en medio millón de euros: ocurrió en el Port Olímpic y todavía no se ha devuelto
Se trata del objeto de alta gama más costoso robado hasta la fecha en la ciudad catalana
Balma Simó
El pasado 29 de agosto, un turista chino, que viajó hacia Barcelona para jugar en un torneo de póker en el Casino de la capital catalana, fue atracado en una terraza del Port Olímpic.
El supuesto ladrón le arrebató con fuerza un reloj de la muñeca, marca Richard Mille Chronograph RM65-01, de un precio estimado de 500.000 euros. Además, el ataque le provocó a la víctima unos rasguños en el brazo. Por ello, el turista fue a una comisaria para denunciar el hecho.
Detalles del reloj de lujo
Cuando explicó el robo, la víctima llevó toda la información necesaria a los agentes para que pudieran encontrar al supuesto atracador y el reloj de lujo. En la denuncia hay imágenes de cómo es el Richard Mille Chronograph RM65-01, que tiene una correa de goma azul verdoso.
El caso lo cogió el grupo Titani de la unidad de los Mossos d'Esquadra, que persiguen a los ladrones de relojes. Durante la investigación, las autoridades verificaron que el objeto de alto valor era original. Sin embargo, el turista, que se fue de la capital catalana hace unas semanas, no ha mandado aún los papeles con el pago del reloj a los agentes.
A raíz de las cámaras de videovigilancia y los testigos, que estaban en el lugar del hecho, pudieron encontrar al presunto ladrón, de 19 años y con 13 antecedentes policiales.
El detenido fue localizado el pasado viernes en la calle de la Cera, en Ciutat Vella, gracias a unas fotografías que habían sido difundidas en las últimas semanas. Fue una pareja de Mossos de paisano la que lo reconoció y lo arrestó.
Sin pistas del Richard Mille Chronograph RM65-01
El presunto ladrón no ha dicho nada del reloj de lujo y a día de hoy no se sabe el paradero de este producto tan valioso. El caso sigue abierto para esclarecer más los hechos y conocer, por ejemplo, si el supuesto atracador actuó solo o forma parte de un grupo criminal.
