Sucesos
Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona
El fallecido fue advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7
Un hombre ha muerto al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos d'Esquadra en Girona este domingo, después de haber sido advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7.
El hombre, que conducía una furgoneta, ha sido localizado por una patrulla en la carretera N-II y, tras intentar acelerar la velocidad para huir de los agentes, ha saltado del vehículo en marcha que, ya sin conductor, ha volcado encima suyo provocándole la muerte a la altura de Maçanet de la Selva (Girona), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
Los Mossos sospechan que el fallecido es un "telonero", tal y como denominan a los especialistas en robos a camiones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Gonzalo Miró destroza sin rodeos a Ayuso con un demoledor discurso: 'A insultar no le gana nadie
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos