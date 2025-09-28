Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona

El fallecido fue advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Un hombre ha muerto al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos d'Esquadra en Girona este domingo, después de haber sido advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7.

El hombre, que conducía una furgoneta, ha sido localizado por una patrulla en la carretera N-II y, tras intentar acelerar la velocidad para huir de los agentes, ha saltado del vehículo en marcha que, ya sin conductor, ha volcado encima suyo provocándole la muerte a la altura de Maçanet de la Selva (Girona), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos sospechan que el fallecido es un "telonero", tal y como denominan a los especialistas en robos a camiones.

Detenido en Palma por corrupción de menores un hombre que tenía 31.000 archivos de pornografía infantil

Un incendio calcina un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè

"Expectativas superadas con creces": los elogios al mejor restaurante de Vic, según Tripadvisor

El bonito pueblo costero a solo 20 minutos de Cornellà

Feijóo clausura hoy el cónclave de barones del PP en Murcia

"La mejor pastelería": la repostería que ha enamorado a Santa Coloma

Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Los restos del huracán Gabrielle obligan a activar las alertas por intensidad de lluvia en Catalunya