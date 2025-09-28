Maresme
Hallado un cadáver sin signos de violencia en una zona boscosa de Arenys de Mar
Una primera hipótesis apunta a que podría tratarse del cuerpo de un hombre sin hogar que vivía en esta zona
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación después de que este domingo se haya localizado un cuerpo sin signos de violencia en el municipio de Arenys de Mar, concretamente en una zona boscosa de la localidad.
El cadáver está en avanzado estado de descomposición, ha explicado el cuerpo policial, que está a la espera de los resultados de la autopsia. Una primera hipótesis apunta a que podría tratarse del cuerpo de un hombre sin hogar que vivía en esta zona.
