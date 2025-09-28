Sucesos
Detienen a un hombre por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona
El detenido lanzaba monedas o llaves, método de distracción denominado 'la siembra', para despistar con esos elementos a las víctimas, momento en que les robaba la cartera, le abría el vehículo para llevarse bolsas de compra, o sustraía objetos de valor
Un hombre de 42 años ha sido detenido por los Mossos en Barcelona acusado de seis robos a personas mayores, de entre 75 y 92 años, en la capital catalana y Tarragona, aunque la policía no descarta que esté relacionado con otros hechos similares.
La policía catalana ha informado este domingo en un comunicado de que los agentes detuvieron al hombre in fraganti por un hurto en Barcelona, donde habría cometido otros cuatro robos con violencia, así como uno más en Tarragona.
El hombre, que acumula otras seis detenciones por los Mossos y cinco por la Policía Nacional, pasó a disposición el pasado 24 de septiembre y posteriormente ingresó en prisión.
Los hechos que condujeron a su detención tuvieron lugar el pasado 22 de septiembre, cuando agentes de los Mossos lograron localizar a un individuo en la calle Espronceda, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, tras haber robado una cartera a un hombre de edad avanzada.
El detenido siguió al hombre cuando regresaba a su casa tras hacer la compra y, en el momento de acceder a su domicilio, aprovechó una distracción para robarle.
El autor seleccionaba a víctimas de edad avanzada o con movilidad reducida, de entre 75 y 92 años, que acaban de sacar dinero en efectivo de entidades bancarias o de hacer compras, a las que seguían hasta un portal o el aparcamiento de un centro comercial.
El método de la siembra
En esos espacios, el detenido lanzaba monedas o llaves, método de distracción denominado 'la siembra', para despistar con esos elementos a las víctimas, momento en que les robaba la cartera, le abría el vehículo para llevarse bolsas de compra, o sustraía objetos de valor.
Los Mossos explican en un comunicado que la acción del detenido solía ser rápida y sin uso inicial de la violencia, aunque el robo solía acabar con el forcejeo de la víctima si la misma se resistía.
La investigación del caso sigue abierta y no se descarta atribuir al detenido otros hechos similares.
