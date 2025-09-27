Sucesos
Rescatan el cuerpo de un hombre en las aguas de una cala de la Ametlla de Mar
Catalunya cierra el verano con 28 muertos y 145 heridos por ahogamiento en playas, piscinas y pantanos
EFE
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado el cuerpo de un hombre en las aguas de una cala del municipio tarraconense de Ametlla de Mar (Baix Ebre), han informado a EFE fuentes de este servicio de emergencias.
El cuerpo ha sido avistado esta tarde por unas personas en una boya anclada en la cala de Calafató, en el citado municipio, adonde se han dirigido efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local y Mossos, entre otros.
Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que al lugar se ha desplazado un equipo de la unidad científica de los Mossos, que ha constatado que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que los investigadores trabajan en la hipótesis de que se trate de una muerte accidental.
Tras ser rescatado en el mar, el cuerpo ha sido trasladado al puerto de Calafat, donde la autoridad judicial se ha hecho cargo del mismo.
