Tribunales
Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia
La patología hace que la demandante no pueda desempeñar su trabajo habitual como fisioterapeuta
El Juzgado Social número 32 de Barcelona ha estimado la demanda de una fisioterapeuta con fibromialgia y fatiga crónica contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y le concede una incapacidad permanente total para realizar su trabajo, derivada de su enfermedad común.
La demandante, que está reconocida por la administración como víctima de la violencia de género, inició un proceso de incapacidad en 2023 por sufrir fibromialgia y fatiga crónica pero el INSS lo rechazó un año después al considerar que las patologías que tenía no le impedían realizar su trabajo habitual.
Frente a esto, la demandante, representada por el gabinete jurídico Tribunal Médico, recurrió ante los tribunales aportando abundante documentación médica que acreditaba las lesiones que sufría. En concreto padece fuertes dolores lumbares que le impiden moverse, así como "agotamiento extremo", derivados de la fibromialgia y la fatiga crónica.
La sentencia considera probado que la paciente no puede realizar "su profesión habitual de fisioterapia", principalmente por la fatiga crónica que sufre, aunque remarca que estas patologías "no anulan de manera absoluta y con carácter permanente su capacidad laboral".
