Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
Sus parientes le perdieron la pista tras no poder contactar con él desde el pasado día 23 de septiembre
El fallecido se había desplazado a Tudela para trabajar en una empresa que realizaba obras de instalaciones deportivas
E. P.
La Policía Nacional de Valladolid ha localizado este viernes en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid) el cuerpo sin vida de un joven de 29 años, Gerson F.B, de origen portugués angoleño, cuya desaparición había sido denunciada por su familia, residente en Vigo, al no poder contactar con él desde el pasado día 23 de septiembre.
El cuerpo del joven, quien se había trasladado desde la ciudad olívica hasta la localidad vallisoletana de Tudela, este pasado martes, para trabajar en una empresa de construcción, ha sido localizado en la mañana de este viernes en el pinar, tras lo cual se ha activado el protocolo judicial y se ha abierto la correspondiente investigación, a la espera de los resultados del forense para determinar las causas de la muerte. En principio no habría indicios de criminalidad, según fuentes de la investigación.
El alcalde de Montemayor, el socialista Noel Serna, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su pesar por el fatal desenlace de la búsqueda del joven, cuyo cadáver ha sido hallado en un pinar en la carretera de Torrescárcela, dentro de su municipio.
«Es un joven que no tiene nada que ver con el pueblo y su muerte se ha producido aquí como podía haber ocurrido en cualquier otro», ha apuntado el regidor, quien ha añadido que, al parecer, la voz de alarma la había dado la propia empresa para la que trabajaba, al no acudir al centro de trabajo desde el pasado martes, sin haber justificado su baja.
El vehículo de la empresa para la que trabajaba, dedicada a obras de instalaciones deportivas, ha sido también localizado en las inmediaciones del pinar.
Según los datos facilitados por el organismo SOS Desaparecidos, aportados por la familia del joven, Gerson medía entre 1,60 y 1,70 metros de estatura, tenía una complexión normal, el pelo negro y ondulado, ojos castaños e iría con ropa de trabajo el día de su desaparición, fechada el pasado 23 de septiembre. También se aportaban datos de su coche, un Dacia blanco.
