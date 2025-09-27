Sucesos
Detenida una mujer por 14 robos en taquillas de un gimnasio de Barcelona por 5.300 euros
La sospechosa fue identificada después de que una trabajadora del gimnasio dijera a un agente fuera de servicio que sospechaba que la mujer había manipulado candados para apropiarse de objetos de los armarios
Los Mossos d'Esquadra han informado este sábado de la detención de una mujer de 49 años acusada de cometer 14 robos con fuerza en taquillas de un gimnasio del distrito barcelonés de Sant Martí, de donde sustrajo dinero, ropa, objetos personales y material electrónico valorado en más de 5.300 euros.
La sospechosa fue identificada después de que una trabajadora del gimnasio dijera a un agente fuera de servicio que sospechaba que la mujer había manipulado candados para apropiarse de objetos de los armarios.
La investigación de la policía situó a la mujer en el centro en las fechas y horarios de todos los robos detectados -entre el 14 de julio y el 10 de agosto-, y las cámaras de seguridad constataron que abandonaba el recinto con más objetos de los que portaba al entrar.
El pasado lunes fue detenida y, en un registro en su domicilio, los agentes hallaron cerca de 50 de objetos presuntamente sustraídos, entre ellos teléfonos móviles, auriculares, carteras, relojes, bolsos y documentación de algunas víctimas.
La arrestada, sobre la que no constaban detenciones previas, pasó a disposición judicial el miércoles.
