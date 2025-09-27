Los Bombers han salido a buscar a una quincena de boletaires desde el inicio de la temporada, a principios de septiembre. "Solo el jueves tuvimos cinco", ha explicado a la ACN Francesc Martínez, oficial responsable del GRAE de Bombers. "Que en un solo día pase esto ya indica que la afluencia es masiva", subraya, la misma semana en la que uno de estos boletaires, perdido desde el martes en Abella de la Conca (Pallars Jussà), fue encontrado muerto. Martínez recuerda que el año pasado ya fue "extraordinario", con muchos servicios de este tipo, y dice que este año se está "en la misma situación". La víctima de esta semana tenía 83 años, y se cree que en un momento se desorientó, un perfil que se repite a menudo en los rescates que deben hacer los Bombers.

El responsable de los GRAE ha explicado que la búsqueda de setas es una práctica que atrae a gente "de todas las edades", en muchos casos familias. El cuerpo actúa en dos vertientes, la del "pequeño susto", un tobillo torcido o una caída, por ejemplo, casos en los que la actuación del cuerpo se clasifica como servicio, y la de las desapariciones, que son las que se consideran rescates. Normalmente, afirma Martínez, se trata de "gente de edad avanzada".

El perfil que se repite a menudo es el de la persona "que sale con confianza, que conoce la montaña, pero que después, por un tema físico, pierde los puntos de referencia y se desorienta". "Si tenemos suerte —añade Martínez— y lleva móvil, le podemos dar indicaciones, pero a veces no lo lleva, o no sabe usarlo, y entonces la búsqueda es más compleja".

Móvil, y cargado

Por eso, esta es una de las recomendaciones principales del cuerpo: llevar siempre el móvil y cargado. Junto a esta, otras coherentes con una actividad en la montaña, como tener presentes las previsiones climatológicas, llevar ropa de abrigo e ir bien provisto de comida y bebida. También es importante intentar "no ir solo" y mantener el contacto con los compañeros "aunque sea de viva voz". "Y si el tiempo no es bueno, mejor dejarlo para otro día".

En los dos casos que han captado la atención mediática esta semana —el boletaire del Pallars Jussà encontrado muerto días después de la desaparición y el del Ripollès, de 77 años, hallado sano y salvo al día siguiente de haberse perdido en Gombrèn—, los Bombers han detectado que los protagonistas habían caminado "mucho más de lo que las familias decían que tenían capacidad".

En un principio se estableció un radio de búsqueda de 500 metros desde el último punto donde habían sido vistos, pero en ambos casos habían superado el kilómetro de distancia. "Seguramente, esto quiere decir que, una vez despistados, toman un rumbo e intentan salir a algún camino o carretera, pero a veces no lo consiguen".

Los lugares son secretos

En otras ocasiones, se encuentran boletaires que ni siquiera saben dónde han ido a buscarlos. "Quedan unos cuantos compañeros, van en el coche de alguien que no les dice dónde van, porque, claro, es secreto, una vez en el lugar dejan el vehículo en una curva de una carretera o de una pista forestal y al final lo único que recuerdan es el pueblo donde han parado a desayunar", explica Martínez. "Por suerte, las localizaciones con GPS de los móviles hacen más fáciles las búsquedas, por eso insistimos en la importancia de llevar el teléfono".

Todo ello ha comportado, según el responsable de los Bombers, que en los últimos años haya sido necesario un "crecimiento importante" de personal en las unidades de montaña y caninas "fruto del aumento de trabajo". La reflexión viene tanto por el aumento de rescates de boletaires como de personas que salen a disfrutar de la montaña en general.

Más montaña, menos cultura excursionista

"Nos encontramos con que cada vez más gente sale a la montaña. Hacer deporte es positivo, pero al mismo tiempo esto implica que quizá hay menos cultura excursionista, o de salir con guía, como se hace en otros países, y eso comporta que nos encontremos con estas situaciones".

Finalmente, Martínez reitera que es importante, a la hora de salir al medio natural, a recoger setas o a realizar cualquier otra práctica, fijar objetivos "adecuados al nivel y las habilidades" de cada uno. Y en este sentido recuerda que, sea cual sea la actividad, "tanto se puede hacer este fin de semana como cualquier otro". Por eso, recomienda "ser inteligente" si hay "cualquier impedimento" y dejar lo que se quiera hacer "para otro momento".