Sucesos

16 heridos leves en un incendio en un aparcamiento de un hotel de Coma-ruga (Tarragona)

También esta madrugada, los bomberos han sido alertados de un incendio en el camping Vendrell Platja, en El Vendrell

16 personas han resultado heridas leves y 233 han sido desalojadas por un incendio en un aparcamiento de un hotel de Coma-ruga (Tarragona).

Sobre las 3.30 horas los bomberos han recibido un aviso de incendio que afectaba a un hotel de la avenida del Balneari de Coma-ruga y han activado 8 dotaciones, que han comprobado que el incendio afectaba a un vehículo estacionado y que el humo ascendía por la escalera del edificio y la primera y segunda planta, informa Bombers en un comunicado.

A las 4.28 horas los bomberos han dado por extinguido el incendio del vehículo, que ha producido una fuga de agua y ha afectado al cableado eléctrico del hotel, y han iniciado tareas de ventilación e inspección de las plantas superiores para descartar daños, hasta que hacia las 6 de la mañana han dado el servicio por finalizado y las personas desalojadas han podido volver a las habitaciones.

Otro incendio en un bungaló

También esta madrugada, a las 3.33 horas, los bomberos han sido alertados de un incendio en el camping Vendrell Platja, en El Vendrell (Tarragona), y han desplazado 6 dotaciones.

El fuego afectaba un bungaló sin personas en su interior y a varias palmeras del recinto, por lo que no se han producido daños personales y Bombers ha dado por extinguido el incendio sobre las 6 de la mañana.

