Sucesos
La Policía detiene en Sants-Estació a un solicitante de asilo con 2,5 kilos de cocaína
Los agentes investigan si las mafias del narcotráfico usan personas vulnerables para hacer de 'mulas'
La Policía Nacional intensifica la lucha contra los narcos en Catalunya: requisa en seis meses 4.500 kilos de droga, un 36% más que hace un año
Durante los meses de verano, ante el incremento de visitantes en Barcelona, la Policía Nacional reforzó la vigilancia en las principales infraestructuras de movilidad de la ciudad, como las estaciones de tren o de autobuses, especialmente las que tienen conexiones internacionales para asegurar una respuesta eficaz ante posibles amenazas.
En uno de estos controles la tarde del 28 de agosto de 2025, los agentes desplegados en la estación de trenes de Sants identificaron a un ciudadano que venía de viaje de Alemania llevando solo una mochila negra.
Además, el viajero tenía una actitud huidiza y desconfiada, lo que llamó la atención de los agentes. Cuando lo interrogaron por su llegada a Barcelona, el hombre mostró a los agentes un documento de solicitud de asilo denegado por Alemania y explicó que España debía incoar este trámite, ya que su entrada a Europa fue por este país. Por eso había venido a Barcelona, según dijo a la policía
Los agentes explicaron al hombre que iban a registrar sus pertenencias en busca de algún documento oficial que corroborase su explicación y acreditase su filiación, lo que aumentó su nerviosismo.
Tras un registro superficial los policías encontraron dentro de la mochila, tres paquetes envueltos en papel transparente y aluminio, conteniendo en su interior una sustancia pulverulenta de color blanco, resultando ésta ser cocaína tras realizar el “drogo-test” y cuyo peso total ascendía a 2´524 kg.
El viajero quedó detenido por tráfico de drogas. Además, la Policía Nacional ha abierto una investigación para averiguar si existen grupos criminales organizados que se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de los solicitantes de asilo, para ofrecerles dinero fácil y conseguir “mulas” que trasladen la droga dentro del espacio Schengen
