Investigación
Muere en un accidente el piloto de una aeronave en Segovia
El fallecido era el único ocupante del aparato, que se ha estrellado en Peñalara
EFE
El piloto de una aeronave ha muerto esta tarde en el accidente de una avioneta que pilotaba y de la que era el único ocupante cuando sobrevolaba la vertiente segoviana de Peñalara, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Tras casi una hora de búsqueda, el Grupo de Rescate en Altura de Bomberos de la Comunidad de Madrid ( GERA ) ha localizado la aeronave siniestrada en la que el piloto, único ocupante se encontraba fallecido.
El cuerpo ha sido evacuado en helicóptero por miembros de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al helipuerto de Manzanares El Real y desde allí ha sido trasladado al Anatómico Forense de Segovia.
Ante la cercanía del lugar del siniestro con la Comunidad de Madrid -a tan sólo 3 kilómetros-, tanto Madrid 112 como el centro 112 de Castilla y León recibieron llamadas alertando del accidente. La primera llamada al centro coordinador de Emergencias de Madrid fue a las 18:39 horas y tres cuartos de hora después el GERA ha localizado la aeronave siniestrada, que se trataba de un planeador sin motor.
